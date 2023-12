Terremoto oggi Spoleto M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Frosinone

Come ogni giorno anche oggi torna l’appuntamento quotidiano con l’elenco delle principali scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore principalmente in Italia, ma anche fuori dai confini nazionali. Secondo quanto si legge sul sito aggiornato live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato a Spoleto, in provincia di Perugia, alle ore 5:53, sisma con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata lungo la Costa Marchigiana Anconetana, in provincia di Ancona. Si è trattato di un movimento tellurico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:25 fra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2023.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 43.9110 gradi di latitudine, 13.3280 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto i livelli del mare. Essendo la scossa di terremoto individuata non sulla terraferma ma in mare aperto, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato individuato, mentre, per quanto riguarda la città più vicina, è risultata essere Fano, distante 26 chilometri dalla zona del sisma, con Pesaro più staccata a 33, quindi Ancona a 36, Rimini a 63 e infine Cesena a 90.

TERREMOTO OGGI A FROSINONE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata oggi nella regione Lazio, di preciso a tre chilometri a nord di Sora, località della provincia di Frosinone. In questo caso il sisma è stato ancora più leggere rispetto a quello precedente, visto che la magnitudo è stata di 1,3 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:21 della notte passata, e l’epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 41.7480 gradi di latitudine, 13.6160 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare.

Da segnalare che in zona sono stati individuati i comuni di Pescosolido, Broccostella, Campoli Appennino, Balsorano e Isola del Liri, della provincia di Frosinone e L’Aquila, essendo il terremoto avvenuto a cavallo fra Lazio e e Abruzzo, nel cuore del centro Italia. La città più vicina è risultata invece essere Latina, distante 67 chilometri, con L’Aquila più staccata a 70, la stessa distanza di Velletri, con Tivoli a 72.











