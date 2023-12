Terremoto oggi Spoleto M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campobasso

Quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi nella giornata di oggi, giovedì 21 dicembre 2023? Andremo a scoprirlo insieme come sempre su queste pagine, elencando i movimenti tellurici più significativi segnalati dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio sito web.

L’ultimo sisma è stato quello localizzato a Spoleto, nota località della provincia di Perugia, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 10:43 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a due chilometri a est di Montefalcone nel Sannio, in provincia di Campobasso, un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 35 minuti. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 41.8660 gradi di latitudine, 14.6640 di longitudine e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Montemitro, San Felice del Molise, Castelmauro, Roccavivara e Tufillo, della provincia di Campobasso. La città più vicina è invece risultata essere San Severo, distante 63 chilometri dalla zona del sisma, con Chieti più staccata a 68, quindi Pescara a 76.

TERREMOTO OGGI FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata una scosse di terremoto in Puglia, di preciso a sette chilometri a nord est di San Nicandro Garganico, provincia di Foggia. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:08 minuti fra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.8850 gradi di latitudine, 15.6260 di longitudine e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Cagnano Varano, Apricena, San Marco in Lamis e Carpino, tutti del foggiano. La città con almeno 50mila abitanti è risultata essere invece San Severo, distante 30 chilometri, quindi Manfredonia a 37, poi Foggia a 47. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti, in caso di altri sismi importanti saremo pronti ad aggiornarvi celermente.

