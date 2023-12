Terremoto oggi Catanzaro M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Messina

Anche oggi, martedì 19 dicembre 2023, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Come fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio sito web, l’evento tellurico più recente è stato quello localizzato a due chilometri a nord ovest di Cortale, località della provincia di Catanzaro, in Calabria.

L’evento tellurico, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 1:14 fra lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2023, ed ha avuto una magnitudo lieve, 1.7 gradi sulla scala Richter. Il sisma ha avuto come coordinate geografiche 38.8610 gradi di latitudine, 16.4050 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare e in zona sono stati individuati i comuni di Jacurso, Maida, Girifalco, San Pietro a Maida e Caraffa di Catanzaro. La città più vicina all’epicentro, distante 15 chilometri, è risultata essere Lamezia Terme, con Catanzaro più staccata a 17, quindi Cosenza a 50 e Crotone a 67.

TERREMOTO OGGI A MESSINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata sempre nella giornata di oggi lungo la Costa Calabra sud occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria. Anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:01 della notte passata, quindi fra lunedì e martedì, e le sue coordinate geografiche sono state 38.4120 gradi di latitudine, 15.8370 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Palmi, Seminara, Rizziconi, San Ferdinando, Melicuccà e Bagnara Calabra, ma la città più vicina è risultata essere Messina, essendo il terremoto di oggi verificatosi in mare. La città dello Stretto dista 34 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 38, quindi Lamezia Terme a 76 e infine Catanzaro a 86.

