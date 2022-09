Terremoto oggi Taiwan M 5.8/ Ingv ultime notizie, altra scossa sull’isola cinese

Anche oggi, lunedì 19 settembre 2022, andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come sempre andiamo a visionare il report aggiornato live a firma Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e che ha comunicato un sisma avvenuto nuovamente in quel di Taiwan.

Dopo il forte sisma di magnitudo 6.9 gradi registratosi nella giornata di ieri, e che pare abbia causato diversi feriti e almeno una vittima, all’alba di oggi in Italia, precisamente alle ore 4:07, quando in loco erano le 10:07, si è verificata un’altra scossa violenta, questa volta di magnitudo 5.8 gradi sulla scala Richter. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 23.2380 gradi di latitudine, 121.3730 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 20 chilometri sotto il livello del mare. Al momento non vi sono notizie in merito ad eventuali feriti e/o danni, ma rimaniamo in attesa di aggiornamenti per avere il quadro completo della situazione.

TERREMOTO OGGI A MONTE CAVALLO: TUTTI I DETTAGLI INGV

Restiamo in attesa di aggiornamenti nel frattempo vi segnaliamo una scossa di terremoto molto lieve avvenuta oggi in Italia, precisamente a due chilometri a nord ovest di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Si è trattato di un sisma di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, avvenuta nel cuore della scorsa notte, di preciso all’1:49 fra domenica 18 e lunedì 19 settembre, e che ha avuto coordinate geografiche pari a 43.0110 gradi di latitudine, 12.9920 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Fiordimonte, Muccia e Pievebovigliana. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 24 chilometri dall’epicentro, quindi Perugia a 50, Terni a 57 e infine Teramo a 70. Come detto sopra, restiamo in attesa di eventuali altre scosse importanti da segnalarvi su questa pagina.

