Terremoto oggi Aquila M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, venerdì 16 settembre 2022. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello localizzato a tre chilometri da Bisegna, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 1.8 gradi, registrato alle 6:19. Alle 5:45, invece, un sisma di M 1.7 ha interessato il comune di Basicò, in provincia di Messina. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a due chilometri a est della località di San Ginesio, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Si è trattato comunque di una scossa molto leggera, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, e l’evento è stato registrato alle ore 1:48 della notte passata, fra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche della scossa sono state 43.1120 gradi di latitudine, 13.3400 di longitudine, e una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare. I paesi più vicini, che comunque non dovrebbero aver udito il terremoto di oggi, sono invece risultati essere Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Colmurano e Camporotondo di Fiastrone, tutte località della provincia di Macerata. Foligno, distante 54 chilometri, è stata la città risultata più vicina all’epicentro, con Ancona a 58 e Teramo sempre a 58 chilometri.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA DI M 1.4: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Abruzzo, precisamente a 8 chilometri a sud est della località Capitignano, in provincia de L’Aquila. Si è trattato di un evento tellurico anche in questo caso molto lieve, di magnitudo 1.4 gradi, avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2:01.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.4810 gradi di latitudine, 13.3850 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Le località più vicine alla zona del sisma sono state Campotosto, Pizzoli, Barete, Crognaleto e Montereale, dislocate fra la provincia di Aquila e quella di Teramo. Proprio L’Aquila è risultata essere la città più prossima all’epicentro, a soli 14 chilometri, con Teramo a 33 e infine Terni a 61 chilometri. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su questa pagina, non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

