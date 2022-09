Terremoto oggi Torino M 2.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 15 settembre 2022, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nelle ultime ore si è registrato un sisma in località Chiusa di San Michele, in provincia di Torino (regione Piemonte). Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato con coordinate geografiche pari a 45.0960 gradi di latitudine, 7.3230 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi nel torinese è stato registrato alle ore 4:05 della notte passata, fra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre 2022, e stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Valgioie, Condove, Caprie, Vaie e Sant’Ambrogio, tutti paesi in provincia di Torino. Proprio il capoluogo piemontese è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 28 chilometri, con Moncalieri a 30, Asti e 73 e infine Cuneo a 80.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 1.6: TUTTI I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi, precisamente quella avvenuta in Umbria, a un chilometro a nord est di Sant’Anatolia di Narco, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:20 della scorsa notte.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7420 gradi di latitudine, 12.8450 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro. Vallo di Nera, Scheggino, Poggiodomo, Spoleto e Campello sul Clitunno sono stati individuati come i paesi più vicini alla zona del sisma, mentre la città più prossima all’epicentro è stata Terni, distante 26 chilometri, con Foligno a 27 e Perugia a 55. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 avvenuta stamane alle ore 6:30 nel Tirreno Meridionale. Tutte e tre le scosse di terremoto di oggi non hanno causato danni ne feriti.

