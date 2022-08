Terremoto oggi Tirreno meridionale M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema anche Firenze

Nella giornata odierna, mercoledì 17 agosto 2022, si palesa nuovamente il consueto appuntamento con il bollettino terremoto oggi, volto a evidenziare tutti gli eventi sismici che si sono verificati all’interno dei confini del nostro Paese (e non solo) in queste prime ore del giorno. Come sempre, ci affidiamo totalmente al portale telematico dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e al suo bollettino pubblicato live, in tempo reale, tutti i giorni e puntualmente aggiornato. A tal proposito, si segnala una scossa nel mar Tirreno meridionale. Il sisma è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter e si è presentato stamattina alle ore 4.42.

Il terremoto di oggi nel Tirreno meridionale ha avuto coordinate geografiche pari a 39.6280 gradi di latitudine, 15.3850 gradi di longitudine, e una profondità di 261 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le località in zona, la sala sismica INGV-Roma non ha segnalato alcun Comune italiano entro 20 chilometri dall’epicentro e un solo Comune con almeno 50mila abitanti nel raggio di 100 chilometri (Cosenza, città ubicata a 84 chilometri a ovest dal sisma).

TERREMOTO OGGI FIRENZE: I DETTAGLI DELL’INGV

Il terremoto di oggi nel Tirreno meridionale non ha causato danni e/o feriti e la stessa cosa può fortunatamente dirsi per l’evento tellurico che ha colpito Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. L’epicentro è stato localizzato a cinque chilometri a nord rispetto alla cittadina ed è stato caratterizzato da una magnitudo di 1.7 sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto all’1.22 della giornata odierna, mercoledì 17 agosto 2022, ed è stato individuato dalle apparecchiature in dotazione alla sala sismica INGV di Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state pari a 44.1580 gradi di latitudine, 11.5310 gradi di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato a 26 chilometri a sud-ovest di Imola, a 32 chilometri a ovest di Faenza, a 40 chilometri a sud-est di Bologna, a 41 chilometri a ovest di Forlì, a 46 chilometri a nord-est di Prato, a 48 chilometri a nord-est di Firenze, a 52 chilometri a nord-est di Scandicci, a 55 chilometri a est di Pistoia, a 57 chilometri a ovest di Cesena, a 61 chilometri a ovest di Ravenna, a 73 chilometri a sud-est di Modena, a 76 chilometri a sud di Ferrara, a 82 chilometri a nord-ovest di Arezzo, a 83 chilometri a ovest di Rimini, a 86 chilometri a sud-est di Carpi, a 89 chilometri a est di Lucca, a 93 chilometri a sud-est di Reggio Emilia e a 95 chilometri a nord di Siena.

