Terremoto oggi Tirreno Meridionale ML 2.3/ Ingv ultime notizie: nessun comune coinvolto

Come ogni giorno, anche oggi, 31 dicembre 2023, andremo a vedere il bollettino relativo al terremoto di oggi. Quali scosse hanno interessato l’Italia e il mondo in quest’ultimo giorno dell’anno? Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona del Tirreno Meridionale in piena notte, alle 02:29:05, ora italiana. Il movimento tellurico ha avuto coordinate geografiche latitudine 38.7260 e longitudine 14.2700 ed è avvenuto ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Campi Flegrei/ Nel 2023 più di 6.000 movimenti tellurici nella zona flegrea

Il sito dell’Ingv, come ogni giorno, ci dà informazioni anche sui comuni più vicini al luogo in cui il sisma è avvenuto. Nessun comune italiano è situato entro i 20 km dall’epicentro mentre tra quelli con almeno 50.000 abitanti il terremoto è stato localizzato a 98 km a nord-est di Bagheria. Dunque, la scossa, di magnitudo già molto bassa, non è stata avvertita da nessuna città in Italia.

Terremoto oggi Trento M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Terremoto oggi: scossa anche in Bosnia

Nella serata di ieri, alle 21:43:25 ora italiana, un terremoto di magnitudo Mwp 4.9 è avvenuto in Bosnia ed Erzegovina con coordinate geografiche latitudine 44.2980 e longitudine 17.8890 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è avvenuto a Nord di Zenica, nel dettaglio a 15 chilometri dalla città. La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita dalla popolazione, ancora sveglia visto l’orario.

Come spiega Rai News, finora non sono giunte notizie di feriti o morti. Alcuni calcinacci però sono caduti da vecchi edifici della città e di altre piccole località vicine. In piccoli centri sono stati registrati anche blackout elettrici. La scossa è stata avvertita fino in Serbia. Poco prima del sisma di Zenica, un altro terremoto di magnitudo 3 era stato registrato a Banja Luka, capoluogo della Republika Srpska, sempre in Bosnia-Erzegovina.

Terremoto oggi Avellino M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA