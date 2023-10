Terremoto oggi Torino M 2.2/ Ingv ultime notizie, una scossa anche nel mar Tirreno

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), come di consueto, ha fornito i dati sulle scosse di terremoto di oggi, lunedì 16 ottobre 2023. Ad essere coinvolta questa mattina è stata la provincia di Torino. Un sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter è stato registrato alle ore 04:57 a 2 km da Valgioie. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 45.0640, 7.3220 ad una profondità di 20 km. La popolazione non ha avvertito in modo rilevante il fenomeno.

Un altro episodio si è verificato in mare alle ore 02:24 della notte nel Tirreno ed è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.6490, 11.8330 ad una profondità di 10 km. Il magnitudo è stato di 3.1 sulla scala Richter, ma non essendoci comuni entro 20 km dall’epicentro non è stato avvertito da nessuno. Per il resto non ci sono state scosse di terremoto di entità rilevanti nel corso di questa giornata.

TERREMOTO OGGI: LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO

Anche all’estero la situazione relativa alle scosse di terremoto oggi è sotto controllo. Non si può dire lo stesso però per in fenomeni dei giorni scorsi, che hanno causato non pochi problemi in tutto il mondo. L’ultima di entità rilevante è stata registrata ieri, alle ore 13.15, in Iran, con magnitudo 5.5 sulla scala Richter.

Ancora drammatiche invece sono le condizioni in Afghanistan, dove alle ore 05:36 c’è stata un’altra forte scossa, di magnitudo 6.4 sulla scala Richter. L’epicentro è stato sostanzialmente lo stesso di quello del sisma che nella giornata di sabato 7 ottobre 2023, appena una settimana fa, ha devastato le zone vicine alla città di Herat, la terza più popolosa del Paese. Ancora non ci sarebbero informazioni precise sul numero delle vittime, ma il bilancio è sempre più in incremento. I danni sono stati riscontrati in praticamente tutti gli edifici della provincia.

