Terremoto oggi 15 ottobre, M 2.1 a Foggia/ Ingv ultime notizie: nuova forte scossa M 6.3 in Afghanistan

TERREMOTO OGGI, SISMA M 2.1 NEL FOGGIANO. LE ULTIME SCOSSE IN ITALIA…

Situazione tutto sommato tranquilla in Italia per le scosse di terremoto oggi 15 ottobre, diverso invece lo scenario in Afghanistan dove la tragedia dei violenti sismi nella zona ovest continua ad imperversare. Osservano il bollettino in tempo reale del servizio INGV emerge come questa mattina attorno alle ore 6 un nuovo terremoto ha colpito la Puglia nella zona di Foggia, in particolare l’epicentro della scossa avvertita è stato Cagnano Verano.

La magnitudo del terremoto oggi nel Foggiano è stata di grado 2.1 Richter, senza per fortuna gravi conseguenze per cose, strade e persone: registrato a circa 22 km di profondità sotto il terreno come ipocentro, il terremoto ha coinvolto pur senza danni importanti i comuni di Carpino, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Ischitella, Rodi Garganico.

…E ALL’ESTERO: NUOVO VIOLENTO TERREMOTO IN AFGHANISTAN

È invece ancora drammatica la situazione in Afghanistan con un nuovo terremoto avvenuto oggi, domenica 15 ottobre, nell’area nordovest della città di Herat: ipocentro calcolato a 8,2 chilometri di profondità – dunque purtroppo molto in superficie – la scossa sismica è stata violentissima, magnitudo 6.3 sulla scala Richter.

L’epicentro del terremoto afgano è stato identificato a circa 32 km da Herat nelle stesse zone dove già negli scorsi giorni lo “sciame sismico” aveva generato più di 2mila morti e migliaia di feriti. Dopo la prima scossa di M 6.3 ne è stata avvertita un’altra in Afghanistan sempre nella stessa area con grado magnitudo 5.4: per il momento non si hanno notizie di feriti causati dal nuovo evento sismico ma tenuto conto che tantissimi sono sfollati dopo i terremoti degli scorsi giorni è purtroppo ipotizzabile che la conta delle vittime possa aumentare ancora la già pesantissima perdita di vite umane.

