Terremoto oggi Trapani M 3.4/ Ingv ultime scosse, trema il comune di Salemi

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi, mercoledì 9 settembre, in quel di Trapani, in Sicilia. La segnalazione ci giunge come sempre dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che analizza e cataloga i vari sismi avvenuti nel territorio del Belpaese. Il sisma odierno ha avuto una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter, e si è verificato di preciso a tre chilometri a nord del comune di Salemi, nel trapanese. Nel dettaglio, le coordinate geografiche sono state 37.84 gradi di latitudine e 12.8 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto alle ore 6:56 di oggi, e al momento pare non abbia causato danni ne tanto meno feriti, anche se la scossa è stata avvertita in maniera indistinta da numerose persone che stavano apprestandosi ad iniziare la propria giornata lavorativa. La scossa si è verificata vicino a contrada Filici, presso il comune di Vita, ed è stata avvertita anche in quel di Gibellina, Calatafimi-Segesta, Santa Ninfa, Partanna e infine Castelvetrano.

TERREMOTO OGGI TRAPANI, TREMA ANCHE LA TOSCANA

A livello di città, invece, si segnalano Mazara del Vallo, Trapani, Marsala e Palermo, dislocate in un raggio di circa 60 chilometri. Quello avvenuto nel trapanese è stato l’unico sismo registrato quest’oggi. In precedenza era stato segnalato dalla sala sismica Ingv in Roma una scossa lieve in Toscana, precisamente nel comune di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Il terremoto è avvenuto nella tarda serata di ieri, alle ore 22:12, ed ha avuto un epicentro con coordinate 43.58 gradi di latitudine e 11.55 di longitudine, con una profondità di 8 km. Il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato avvertito nei comuni di Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Cavriglia, Reggello, Figline e Incisa Valdarno. Per quanto riguarda le città, invece, Arezzo dista una trentina di chilometri dall’epicentro, così come Firenze e Siena. Anche in questo caso il sisma non ha causato alcun danno.



