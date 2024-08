Torniamo a parlare dei Campi Flegrei e delle scosse di terremoto che ultimamente sembrerebbero essersi ridotte al minimo. Sono ormai giorni che gli eventi tellurici sono sempre più rari, anche se va precisato che da fine maggio ad oggi sono state segnalate una scossa di magnitudo 4.4 gradi e una di 4. La sensazione è che la zona flegrea stia vivendo una sorta di calma intervallata però da uno “scossone”, ma certamente gli sciami sismici di qualche mese fa sembrerebbero essersi fatti meno frequenti. La cosa certa è che le scosse di terremoto ai Campi Flegrei degli ultimi tempi non sembrerebbero aver scoraggiato i turisti, così come riportato dal quotidiano di Napoli, Il Mattino, attraverso il proprio sito online.

Basti pensare che i dati relativi al giro di boa, quindi ai primi sei mesi di quest’anno 2024, raccontato di 44.479 presenze contro le 44.594 di un anno fa, esattamente 25 in più. Un risultato che è stato accolto positivamente da Roberto Laringe, presidente di Federalbeghi Campi Flegrei che ha ricordato le enormi difficoltà vissute dalla zona dei Campi Flegrei a causa delle scosse di terremoto, del bradisismo e degli sfollati, notizie che ovviamente avrebbero potuto danneggiare l’immagine del luogo agli occhi degli stranieri.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, +16% TURISTI STRANIERI, GLI ITALIANI…

Viene inoltre segnalata una crescita dei turisti stranieri, un trend che si sta registrando in tutta Italia, per una percentuale del +16%, contro il calo del sei per cento del mercato italiano, che ha quindi fatto registrare numeri in ogni caso in positivo.

Non è da escludere che qualche nostro connazionale sia rimasto un po’ spaventato dalle notizie giunte dalla caldera, ed abbia preferito destinare altrove i propri giorni di vacanza. Gli italiani restano comunque i più presenti ai Campi Flegrei, scosse di terremoto a parte, anche se con 1.940 presenze in meno su base annua, mentre gli americani sono presenti in un numero maggiore di 724 unità rispetto al giugno 2023, con i polacchi a +579. Positivo infine anche il bilancio degli stranieri nell’ultimo triennio con 64.524 turisti stranieri nel 2023 contro i 21.755 del 2021.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, ARRIVA L’OK DEFINITIVO AL DECRETO

In attesa dei numeri definitivi del turismo ai Campi Flegrei al 31 dicembre 2024, è giunto nella giornata di ieri il definitivo ok al Decreto ricostruzione, che prevede misure da destinare ai territori emergenziali, a cominciare proprio dai Campi Flegrei, dove le continue scosse di terremoto, seppur non devastanti, hanno creato danni e disordini.

Come vi avevamo già raccontato giorni fa, è stata individuata una figura con poteri straordinari, il cosiddetto Commissario, e gli obiettivi principali saranno garantire la continuità scolastica nella regione Campania, oltre che interventi sugli edifici, anche pubblici, e le infrastrutture. Confermati infine gli importi per le famiglie sfollate, da 400 fino a 900 euro al mese, con l’aggiunta di un extra di 200 euro per ogni soggetto in famiglia che sia over 65 o disabile.