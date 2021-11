Terremoto oggi Vicenza M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa nella notte in Veneto

Anche per oggi, martedì 16 novembre 2021, facciamo il punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate nelle ultime ore in Italia o all’estero. Stando a quanto comunicato in maniera tempestiva e professionale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nelle scorse ore è stata registrata una scossa a Vicenza. L’evento tellurico è avvenuto durante la notte passata, precisamente alle ore 1:24 fra lunedì 15 e martedì 16 novembre 2021, con coordinate geografiche pari a 45.543 gradi di latitudine, 11.559 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, e stando a quanto segnalato dai sismografi, si è verificato in una zona vicina ai comuni di Arcugnano, Torri di Quartesolo, Monticello Conto Otto, Creazzo e Quinto Vicentino. Vicenza è risultata essere invece la città epicentro del terremoto, a 29 chilometri da Padova e a 46 da Verona.

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi in Sicilia, precisamente a quattro chilometri a sud ovest del comune di San Teodoro, in provincia di Messina. In questo caso il terremoto è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, alle ore 2:47 della scorsa notte, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.829 gradi di latitudine, 14.656 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A VICENZA, MESSINA E POTENZA: TUTTI I DETTAGLI INGV

I comuni più vicini sono risultati essere quelli di Cesarò, Troina, Cerami, Maniace e Capizzi, località dislocate fra il messinese ma anche la provincia di Catania e di Enna, mentre, a livello di città, si registrano Acireale, Catania e Caltanissetta, a distanza di 51, 52 e 64 chilometri dall’epicentro.

Infine segnaliamo l’ultima scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, quella delle ore 00:39 registrata in provincia di Potenza, a due chilometri a sud di Castelgrande. In quel caso il sisma ha avuto un ipocentro di quattro chilometri sotto il livello del mare, e una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

