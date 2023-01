Terremoto/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston

Terremoto va in onda oggi, 12 gennaio, a partire dalle ore 16:30 su Rete 4. Il film, girato nel 1974, si colloca nel genere catastrofico, configurandosi a tutti gli effetti come una sorta di precursore nel suo genere. Il cast, composto da attori dai volti piuttosto noti, vede come protagonisti Charlton Heston e Ava Gardner, due attori che hanno preso parte in molteplici pellicole dai generi più disparati. Il regista del film, Mark Robson, vanta un’esperienza pluriennale alla regia, trovando spazio in generi alle volte molto diversi tra loro.

Nel cast troviamo Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Barry Sullivan, Victoria Principal e molti altri. Menzione fondamentale alle musiche di John Williams, celebre compositore premio Oscar che più e più volte ha offerto la sua arte per dare vita a delle colonne sonore indimenticabili, tra cui Mamma ho perso l’aereo o il celebre dramma sull’Olocausto, Schindler’s List. Il film, sebbene con gli anni non abbia lasciato intatto il successo che da sempre lo contraddistingue, ebbe comunque modo di vincere a suo tempo ben due premi Oscar: uno per il miglior sonoro, e l’altro per i migliori effetti speciali, candidandosi in ogni caso ad altri premi importanti senza però vincerli.

Terremoto, la trama del film

Il film Terremoto ruota attorno alle vicende di una coppia di sposi che stanno attraversando un evidente periodo di drammaticità non indifferente. I coniugi Stewart Graff e sua moglie Remy, vivono a Los Angeles in quella che potrebbe sembrare una vita apparentemente normale. Tuttavia, ogni giorno come accade nell’ultimo periodo, i coniugi culminano la propria giornata litigando per i motivi più disparati. Arrivano addirittura a chiedersi se il loro possa effettivamente ancora definirsi un matrimonio, o se entrambi rappresentano solo l’ombra di ciò che erano un tempo.

Dopo aver fatto una doccia per far sbollire la rabbia, Stewart si rende conto che sua moglie giace inerme sul letto, in evidente stato confusionale: la donna, infatti, dopo l’ennesimo litigio si è svuotata un intero flacone di tranquillanti, segno incontrovertibile del suo desiderio di farla finita. Stewart, a questo punto, nel panico certa di far vomitare sua moglie cosicché possa salvarsi la vita. Preso dal panico, Stewart prende sua moglie e cerca di farla vomitare, quando improvvisamente una violenta scossa di terremoto fa tremare tutta la casa: Remy sobbalza, segno che il suicidio era solo una farsa. Ma a preoccupare i coniugi, adesso, è ben altro: si è appena verificata una scossa di terremoto così violenta da far tremare gli edifici, le case e da aver distrutto completamente le strade.

Dopo questo evento sismico di portata gravissima, la città comincia ad organizzare i soccorsi per aiutare chi è rimasto sui grattacieli e chi invece si è ritrovato da un istante all’altro senza nemmeno più un posto dove dormire. Come se ciò non bastasse, c’é un altro elemento che mette in allarme i soccorsi, coordinati dal poliziotto Lou Slade e dallo stesso Stewart Graff: il sisma, infatti, ha provocato danni gravi anche alla diga cittadina. Il rischio che un’inondazione possa coprire la città, quindi, diventa piuttosto concreto e bisogna muoversi in fretta affinché i danni possano essere arginati quanto più possibile, mettendo così l’uomo di fronte ad una nuova sfida per contrastare la natura.











