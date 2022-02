Terza guerra mondiale/ Ucraina ultime notizie, diretta video: “italiani via dalla Russia”

TERZA GUERRA MONDIALE: CITTADINI EUROPEI EVACUATI DALLA RUSSIA…

Il quarto giorno del conflitto tra Russia e Ucraina, che rischia di trasformarsi in una terza guerra mondiale, si è chiuso con l’invito da parte di molti stati occidentali ai propri cittadini di lasciare la Russia. Lo ha fatto il Dipartimento di Stato Usa, evidenziando che un numero crescente di compagnie aeree sta cancellando voli e molti paesi hanno chiuso il loro spazio aereo alle compagnie russe. «I cittadini americani dovrebbero considerare la possibilità di lasciare la Russia immediatamente con le opzioni commerciali ancora disponibili», il monito riportato dai media americani. L’Italia ha fatto lo stesso. Come riportato da Il Foglio, il governo italiano in queste ore sta chiedendo ai cittadini italiani in Russia di andare subito via.

La comunicazione ufficiale arriverà ad ore, quindi nel quinto giorno di guerra. Questa misura si aggiunge alle tante sanzioni messe in campo nelle ultime ore, come il divieto di effettuare transazioni con la Banca centrale russa, il bando di tutte le compagnie aeree russe e l’inserimento nella lista nera dell’Ue di un’altra ventina di funzionari, militari e oligarchi che hanno sostenuto la guerra. Per l’Ucraina è invece un’altra serata di allarmi aerei: sono suonati a Kiev, ma anche a Vinnytsia e Chernivtsi, con i cittadini costretti a recarsi nel rifugio più vicino.

TERZA GUERRA MONDIALE, RUSSIA CONTRO UCRAINA: SESSIONE SPECIALE ONU

Questo potrebbe essere anche il giorno di una rara sessione speciale di emergenza dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il Consiglio di Sicurezza, infatti, l’ha convocata a sorpresa: si tratta infatti di una mossa avvenuta solo sette volte nella storia. L’ultima risale al 1982. Anche in questo caso il voto della Russia è stato contrario, mentre la Cina si è astenuta. Ma gli occhi nelle prossime ore saranno puntati anche sulla regione di Gomel, in Bielorussia, dove si terranno i colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina per discutere di un cessate il fuoco.

Poteva partire già in serata, ma secondo il politologo bielorusso Yury Voskresensky, vicino ai co-organizzatori dei negoziati e citato da Ria Novosti, i delegati dell’Ucraina hanno preferito passare prima della Polonia, quindi fare un giro largo, per motivi di sicurezza. La Russia, però, non molla la presa (anzi minaccia di usare le armi nucleari). La conferma arriva dalle immagini satellitari che mostrano un convoglio di mezzi militari russi lungo circa 5 chilometri che avanza verso Kiev. Il convoglio è formato da autocisterne e camion della logistica, tank, veicoli di fanteria e pezzi di artiglieria, secondo quanto riportato dalla Cnn. Nella mattinata di ieri era a 60 chilometri a nord-ovest da Kiev. Dunque, ora è molto più vicino.

