Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Russia: “no nucleare”. Ucraina: “Nato debole”

LA TERZA GUERRA MONDIALE E IL RISCHIO DI ARMI NUCLEARI

Una terza guerra mondiale alle porte dell’Europa e l’impossibilità, per il momento, di vedere una fine prossima: dopo 33 giorni di guerra in Ucraina non si placa lo scontro sul campo con l’avanzata dei russi frenata dalla resistenza di Kiev: solo questa mattina, l’esercito di Mosca ha attaccato con diversi raid le città a ridosso di Odessa, poi anche Kharkiv e l’area attorno a Mariupol.

Il clima da “terza guerra mondiale” purtroppo non è solo sul fronte diplomatico ma anche per il livello di scontro ideologico e tecnologico tra Kiev e Mosca: la Russia, nel giorno in cui torna a incontrare in presenza la delegazione ucraina per i negoziati di pace in Turchia, respinge le accuse dell’Occidente di utilizzo prossimo di armi nucleari. «Nessuno in Russia sta prendendo in considerazione l’idea di usare armi nucleari», spiega il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante una intervista alle agenzie russe. Alla domanda se Putin avesse mai minacciato l’uso di armi nucleari qualora la Nato entrasse nel conflitto ucraino, la replica è tutt’altro che rassicurante, «Non credo. Ha invece dichiarato con chiarezza che se qualcuno dovesse interferire, la Russa ha tutti i mezzi necessari per reagire e punire chi lo farà». Lo stesso Cremlino giudica poi allarmante la dichiarazione di Biden in merito al potenziale “cambio regime” a Mosca, prontamente smentito dalla Casa Bianca ma anche dai principali vertici Ue: «parole allarmanti e un insulto personale al presidente», è il laconico commento di Peskov.

OGGI NEGOZIATI IN TURCHIA: COME CI ARRIVANO RUSSIA E UCRAINA

Detto di oggi, sono cominciati a Istanbul i negoziati di pace con la presenza delle delegazioni di Russia e Ucraina capeggiate dai rispettivi Ministri degli Esteri, Lavrov e Kuleba: aprendo il tavolo di trattative per scongiurare la terza guerra mondiale, le rispettive parti hanno concordato un giorno di “cessate il fuoco” a Mariupol con il ripristino del corridoio umanitario in uscita dalla città assediata da un mese sul Mar d’Azov (in tutto sono tre i corridoi concordati sul fronte ucraino).

Le delegazioni inviate da Putin e Zelensky vedono la presenza al tavolo del Presidente turco Tayyip Recep Erdogan, il quale si è rivolto ai negoziatori con un breve discorso e colloquio prima dei negoziati: «E’ arrivato il momento in cui i negoziati producano dei risultati concreti», ha detto il “sultano” della Turchia sottolineando come «i passi avanti fatti nel corso di questi colloqui consentiranno ai leader di Russia e Ucraina di avere un faccia a faccia […] Una pace giusta non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno». Il livello dello scontro resta molto alto, come testimonia anche la presenza tutt’altro che scontata oggi al tavolo delle trattative dell’ex Presidente del Chelsea Roman Abramovich: secondo la Tass l’oligarca russo, punto di contatto principale tra Putin e Zelensky per provare a condurre in porto il concordato, è presente a Istanbul nonostante il presunto tentato avvelenamento avvenuto in un precedente tavolo negoziale ad inizio mese. In un primo momento era emersa la notizia dal WSJ dell’avvelenamento anche di alcuni delegati ucraini, poi tutto smentito da Kiev: resta invece confermata dall’entourage di Abramovich del possibile avvelenamento-intossicazione che non starebbe però impedendo la continuazione dell’operazione di mediazione tra Kiev e Mosca. In un nuovo video apparso sui social il Presidente Volodymyr Zelensky torna ad attaccare l’Occidente per lo scarso intervento a fianco dell’Ucraina: «Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni deboli […]. Gli ucraini non dovrebbero morire solo perché qualcuno non riesce a trovare il coraggio sufficiente per consegnare le armi necessarie. La paura vi rende sempre complici».

LIVE: Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan welcomes Ukrainian and Russian negotiators for peace talks at Istanbul’s Dolmabahce Palace https://t.co/ThyEMjq3XH — PresserWatch (@PresserWatch) March 29, 2022













