Terza guerra mondiale/ Ultime notizie Ucraina: Iran lancia missili su ambasciata USA

TERZA GUERRA MONDIALE: LA TENSIONE SI ALLARGA A IRAN E USA…

I venti della terza guerra mondiale potrebbero soffiare anche all’esterno dell’Ucraina. L’Iran avrebbe infatti lanciato missili balistici a lungo raggio verso l’Iraq, colpendo l’ambasciata USA e la base militare a Erbil. Alcuni dei filmati presenti in rete, infatti, provengono da Kamayran (Iran) e questo sarebbe un ulteriore indizio del fatto che i missili probabilmente siano stati scagliati dall’Iran.

La fonte di notizie delle milizie Sabreen sostiene che le milizie sciite ne abbiano sparati 6 di tipologia “Fateh-110”, nota anche come NP-110, missile monostadio superficie-superficie a combustibile solido, prodotto dalla Aerospace Industries Organization dell’Iran e caratterizzato da una portata massima di 300 chilometri. Anche l’agenzia di stampa Kurdistan24 ha riportato danni al proprio ufficio, poiché il tetto ha ceduto, ma non sarebbe stata colpito direttamente dai missili.

TERZA GUERRA MONDIALE: LA RUSSIA CONTROLLA LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHYA

Quella che potrebbe essere l’alba della terza guerra mondiale, vale a dire il conflitto che da 18 giorni è stato avviato dalla Russia in Ucraina, passa anche attraverso le centrali nucleari. Non è un mistero, infatti, che le autorità di Kiev proprio in queste ore abbiano informato l’Agenzia atomica internazionale (Aiea) del fatto che la Russia abbia intenzione di prendere pieno e permanente controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Un’accusa che Mosca nega, ma che il Paese di Zelensky conferma con forza. Nella lettera inoltrata all’agenzia delle Nazioni Unite, Petro Kotin, presidente di Energoatom, afferma che “da quando i russi hanno preso il controllo della più grande centrale nucleare d’Europa la scorsa settimana circa 400 militari russi sono presenti costantemente sul sito” e la centrale è controllata dal comandante delle forze russe.

Intanto, in base a quanto riferito dalla Bbc, la Russia starebbe reclutando una nuova brigata di mercenari sui social media e su altre piattaforme, al solo scopo di combattere in Ucraina. In particolare, su VK “sono stati postati avvisi durante la prima settimana di guerra per cercare guardie di sicurezza in altri Paesi dell’ex Unione Sovietica per una missione vicino”.

NOW – Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl — Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tessaron (@tessaron_news)





