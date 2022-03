Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina-Russia: “compromesso si può trovare”

BOMBE SU KIEV, ODESSA E MARIUPOL: RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE

Tre settimane di guerra in Ucraina non vedono accennare diminuzioni nelle offensive russe, anzi: nella notte si sono uditi bombardamenti su Kiev, sulle coste di Odessa e pioggia di missili ancora su Kharkiv e soprattutto Mariupol.

Mentre i negoziati proseguono quotidianamente, l’intermittenza di attacchi e corridoi umanitari resta la “strategia” di Vladimir Putin in quella che si avvicina sempre di più alla terza guerra mondiale. Entriamo però nello specifico delle ultime notizie in arrivo sul fronte di guerra: a Kiev un edificio di 12 piani è stato colpito, con morti, feriti ed evacuati che si “affollano” come in altri parti del centro storico della Capitale. Secondo il vicepremier Iryna Vereshchuk, «la Russia sta violando pesantemente il coprifuoco e spara su convogli di autobus, insediamenti e punti di evacuazione». Situazione molto difficile anche a Mariupol, considerata da molti “l’Aleppo dell’Ucraina”, considerandola come la città simbolo per la quale la guerra potrebbe prendere una svolta importante qualora venisse occupata dalla Russia. Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, fa sapere alle agenzie internazionali che Mariupol viene attaccata ora anche dal Mar d’Azov in un assedio ormai senza fine. Sempre lasciando per il momento quasi inoperosa la flotta aerea russa, l’esercito di Mosca spinge da terra e da mare nelle città del sud Ucraina: situazione di emergenza anche a Odessa, principale porto del Paese (sul Mar Morto) «Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria», spiega Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari Interni dell’Ucraina.

UCRAINA E RUSSIA: “COMPROMESSO SI PUÒ TROVARE”. LA DIPLOMAZIA PER EVITARE LA 3^ GUERRA MONDIALE

«Gli incontri continuano. Mi è stato detto che le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche. Tuttavia, è necessario ancora più tempo affinché le decisioni siano nell’interesse dell’Ucraina», lo ha detto nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy in un ennesimo discorso alla nazione. In effetti all’intensificarsi dei bombardamenti in Ucraina corrisponde una crescita di “qualità” dei negoziati con le due parti non più così distanti da un compromesso: ieri forse il passo decisivo è giunto da Kiev con l’ammissione di Zelensky, in un vertice di difesa con il Premier Uk Johnson, di non poter entrare nella Nato.

La “reazione” del Cremlino è contenuta ma non chiude del tutto la porta, tant’è che ancora oggi la delegazione russa si vedrà in videoconferenza con gli omologhi ucraini (mentre gli alti vertici della diplomazia di Putin saranno oggi in Turchia per incontrare il Ministro degli Esteri di Erdogan, Cavusoglu). «I negoziati con l’Ucraina non sono facili, ma c’è la possibilità di un compromesso», lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. Di contro però, il diplomatico del Cremlino ha poi aggiunto che «la neutralità di Kiev viene seriamente considerata ma non basta, serve tutelare la minoranza della lingua russa e la libertà dei russi». Per dare “contezza” del clima da profonda terza guerra mondiale, oggi è atteso il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia dell’Onu (CIG, sede a L’Aja) in merito alla richiesta urgente dell’Ucraina affinché la Russia fermi l’invasione con effetto immediato.

