Terza serata Sanremo 2023: a che ora inizia e a che ora finisce/ Si parte con…

Terza Serata Sanremo 2023: l’ora di inizio e di chiusura

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 sarà lunghissima come aveva preannunciato Gianni Morandi al termine della seconda serata. Il ritmo sarà abbastanza frenetico per l’esibizione di tutti e 28 i cantanti in gara e la partecipazione di tanti ospiti che si alterneranno sul palco nel corso della serata. La terza serata si aprirà ufficialmente alle 20.43 con l’ingresso di Gianni Morandi e Amadeus che, dopo aver presentato tutti i codici dei cantanti per il televoto, daranno il via alla gara con l’annuncio del primo cantante in gara. Ad aprire la serata saranno Paola e Chiara con il brano “Furore”.

GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023 CON "QUANDO TI MANCA IL FIATO"/ Messaggio "No war"

Paola Egonu arriverà sul palco del Teatro Ariston solo alle 21.20 dopo l’esibizione di Mara Sattei, Rosa Chemical e Gianluca Grignani. Dopo la discesa della campionessa di pallavolo, spazio ancora alla gara con Levante, Tananai, Lazza, LDA e Madame.

Terza Serata Sanremo 2023: i Maneskin alle 22

L’ora X per il ritorno dei Maneskin sul palco del Festival di Sanremo 2023 scatterà alle 22. La band romana si esibirà sulle note di I wanna be your slave, Zitti e buoni, The loneliest e Gossip. Si torna poi alla gara con Ultimo per poi lasciare spazio al duetto di Gianni Morandi con Sangiovanni sulle note di “Fatti rimandare dalla mamma” e all’esibizione di Annalisa sul Suzuki Stage. Si torna poi alla gara con Elodie, Mr Rain, Giorgia, Colla Zio e Marco Mengoni. Tra un’esibizione e l’altra, Amadeus lascia il palco a Gianni Morandi e Paola Egonu per un’esibizione ballerina e a Gue Pequeno in collegamento dalla Costa Smeralda.

Sanremo 2023, terza serata/Diretta, scaletta, cantanti: a Grignani il premio critica?

Con Colapesce – Di Martino, Coma Cosa, Leo Gassmann, Cugini di campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31 si torna alla gara. Intorno a mezzanotte e mezza, sul palco dell’Ariston, torna Massimo Ranieri con Rocio Munoz Morles per presentare il loro nuovo show. Dopo un omaggio a Burt Bacharac, si esibiscono gli ultimi cantanti in gara ovvero Ariete, Sethu, Shari, gIANMARIA, Modà e Will. In mezzo la performance di Alessandro Siani e, al termine dell’esibizione di Will ci sarà la chiusura del televoto.

Terza Serata Sanremo 2023: classifica e saluti da Fiorello

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 si concluderà con la classifica generale dal 28° al 1° posto stilata dopo aver raccolto tutti i voti espressi dal pubblico attraverso il televoto. La serata si concluderà intorno alle 2 di notte. Tuttavia, prima di congedarsi al pubblico di Raiuno e dare appuntamento a domani per la quarta serata dedicata alle cover, Amadeus si collegherà con Fiorello.

TESTO “MADE IN ITALY” DI ROSA CHEMICAL, SANREMO 2023/ L'amore libero, anti censura

Lo showman, dopo un divertente scambio di battute con l’amico Amadeus e Morandi, raccoglierà la linea per commentare tutti gli eventi della terza serata con ironia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA