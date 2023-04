Terzo Polo, voti preferenze Elezioni Friuli Venezia Giulia 2023/ Maran ko, no seggi eletti per Calenda

DEBACLE TERZO POLO DI MARAN ALLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: NIENTE SEGGI ELETTI PER CALENDA

Salvo clamorosi “ripescaggi” o revisione delle schede scrutinate, i risultati delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 certificano la netta sconfitta della lista unica del Terzo Polo, comprendente Azione, Italia Viva e PiùEuropa: la corsa alla poltrona di Presidente per l’ex dem Alessandro Maran non solo vede distanze siderali dal Presidente Fedriga rieletto con oltre il 64% delle preferenze; la regola sullo sbarramento al 4% vigente nel sistema elettorale in Friuli di fatto estromette dal prossimo Consiglio Regionale tutti i candidati consiglieri del Terzo Polo.

Niente seggi eletti, poche preferenze e voto “cannibalizzato” dal duopolio Centrodestra-Centrosinistra: per nulla soddisfatto, ovviamente, Carlo Calenda leader del Terzo Polo che così commenta i risultati pessimi di queste Regionali 2023, «Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall’altro. Questo è un grosso problema dell’Italia. Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell’elettore moderato e a portare il risultato a una cifra molto alta, complimenti a lui». Al fondatore di Azione dispiace inoltre per il candidato Alessandro Maran, «che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell’Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni italiane di confine». Quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare, la lista del Terzo Polo è ferma al 2,77% dunque ampiamente sotto il 4% necessario per entrare in Consiglio Regionale, con Maran candidato che si ferma al 2,72%. Diamo ora un’occhiata alle preferenze del Terzo Polo alle Regionali Friuli Venezia Giulia 2023, suddivise nelle 5 circoscrizioni provinciali: a Trieste Daniela Rossetti guadagna 123 preferenze, Antonella Grim solo 102; a Gorizia invece i più votati tra i “calendiani” risultano Giulia Roldo con 401 voti e Giuseppe Nicoli con 159, mentre nella circoscrizione di Udine le preferenze maggiori per il Terzo Polo sono andate a Nicola Turello (377 voti) e Giorgio Sincerotto (195). Chiudono Tolmezzo con i più votati che restano Francesco Brollo con 354 voti e Delio Trossolo con 50, mentre a Pordenone è Marcello Del Zotto ad essere stato votato da 626 elettori, 380 per Emanuele Zanon.

Risultati e affluenza Friuli 2023: Regionali (diretta live) e Comunali (diretta live)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI TERZO POLO ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Terzo Polo a sostegno del candidato presidente Alessandro Maran. Sono 47 i candidati di Azione e Italia Viva per le elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia. La lista del Terzo Polo (Azione-Calenda e Italia Viva-Renzi) è composta da molti giovani, quasi tutti alla prima candidatura. Come sempre, i candidati sono suddivisi su cinque circoscrizioni provinciali: 9 candidati nella circoscrizione di Trieste, 5 candidati nella circoscrizione di Gorizia, 18 candidati nella circoscrizione di Udine, 3 candidati nella circoscrizione di Tolmezzo e 12 candidati nella circoscrizione di Pordenone.

Terzo Polo Trieste: Daniela Rossetti, Giulio Alfano, Antonella Grim, Massimo Bazzocchi, Irena Alushani, Roberto De Gioia, Alessandra Ferluga, Arturo Governa, Stefano Santarossa.

Terzo Polo Gorizia: Giuseppe Nicoli, Mara Brescello, Luca Michelutti, Giulia Roldo, Simona Faillace.

Terzo Polo Udine: Maria Sandra Telesca, Nicola Turello, Francesca Bonemazzi, Francesco Brollo, Claudia Chiarai, Giancarlo Dose, Daniela Graziutti, Roberto Fedele, Katia Peressini, Claudio Pantanali, Rossella Rizzatto, Francesco Pascolo, Enrico Pizza, Cristian Sedran, Giorgio Sincerotto, Antonello Sterlicchio, Andrea Zanin.

Terzo Polo Tolmezzo: Francesco Brollo, Francesca Bonemazzi, Delio Trossolo.

Terzo Polo Pordenone: Francesca Bonemazzi, Emanuele Zanon, Carla Maria Battistelli, Marcello Del Zotto, Maria Luisa Fantin, Piero Greco, Antonella Paschetto, Stefano Santarossa, Sara Pivetta, Antonio Sartori di Borgoricco, Alessandra Turchet, Gabriele Valdevit.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE TERZO POLO NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Formatosi solo nell’estate del 2022 in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, il Terzo polo non ha partecipato all’ultima tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia. Molti rappresentanti di Azione di Carlo Calenda e di Italia Viva di Matteo Renzi facevano parte del Partito Democratico, cinque anni fa a sostegno della candidatura di Sergio Bolzonello, sconfitto nello scontro diretto dal candidato di centrodestra Massimiliano Fedriga. I dem strapparono in tutto 9 seggi.

