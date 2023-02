Eletti Terzo Polo, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri e seggi

VOTI LISTA TERZO POLO PRESIDENTE, ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Non saranno molti i consiglieri eletti in quota Terzo Polo nel prossimo Consiglio Regionale in Lombardia: i risultati infatti della lista Azione-ItaliaViva a sostegno di Letizia Moratti parlano chiaro, alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 il progetto di una “terza via” rispetto a Centrodestra e Centrosinistra non è andato a buon fine. In attesa dei risultati definitivi su voti preferenze, nomi consiglieri eletti e composizione della lista in Consiglio, le proiezioni sui dati reali danno il Terzo Polo con Letizia Moratti tra il 9 e il 10% dei risultati, con però dati decisamente più bassi per le singole liste a supporto. La lista Azione-Italia Viva a sostegno della ex vicepresidente di Regione Lombardia non prende più del 4,3% su scala regionale, che vorrà dire ben poche possibilità di avere diversi eletti nel prossimo Consiglio Regionale.

Eletti lista Moratti, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri seggi

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri per il Terzo Polo nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia: a Milano – 1719 sezioni scrutinate su 2892 totali – è Lisa Noja ad essere la più votata nella circoscrizione provinciale con 1579 preferenze, davanti a Carmine Pacente (1132) e Filippo Campiotti (1.038). Qui di seguito in breve i più votati nelle preferenze per la lista del Terzo Polo dalle altre province di Lombardia: Niccolò Carretta il più votato con 1886 voti a Bergamo (tra l’altro lui, segretario regionale del Terzo Polo, si è ufficialmente dimesso dall’incarico dopo il pesante ko nei risultati delle Elezioni Regionali Lombardia), Massimo Vizzardi con 2277 voti a Brescia, Alberto Gaffuri a Como, Paolo Signoroni a Cremona, Lorenzo Riva a Lecco, Bianca Baruelli a Lodi, Luca Malavasi a Mantova, Nino Foti a Monza, Achille Lanfranchi a Pavia, Guido Patelli a Sondrio, Giuseppe Licata a Varese.

EXIT POLL SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023/ Risultati: Fontana sopra il 50%

Risultati Elezioni Regionali 2023: Lombardia e Lazio – Voti liste e seggi: Lombardia e Lazio

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI TERZO POLO (AZIONE-ITALIAVIVA) ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

Per il Terzo Polo le Elezioni Regionali Lombardia 2023 sono il vero secondo test importante – dopo le Politiche 2022 con l’esordio assoluto del tandem Calenda-Renzi – per capire quanto effettivamente può pesare in termini elettorali un’alleanza trasversale tra le forze centriste-riformiste riunite in Azione e Italia Viva. La maxi lista AzioneCalenda-Italia Viva-Renew Europe, a sostegno della candidata Letizia Moratti, nei risultati di questo pomeriggio potrà verificare eletti, preferenze e voti di lista nella corsa al rinnovo del Consiglio Regionale lombardo.

Sondaggi politici nazionali/ FdI 29%, Pd sotto 17%, Lega 9%. 54% boccia Sanremo 2023

Rispetto a cinque anni fa, quando la maggior parte dei candidati faceva parte di Pd, Forza Italia o PiùEuropa, la lista Terzo Polo-Azione-ItaliaViva con Moratti consta oggi di diverse personalità pronte eventualmente ad entrare nel prossimo Consiglio Regionale nella lista di eletti: dall’ex Lega Giammarco Senna alla renziana Lisa Noja fino al giovane Filippo Campiotti mentre in extremis l’ex FI Valentina Aprea ha scelto di entrare nella lista civica per Moratti invece che aderire al progetto del Terzo Polo in Azione o in Italia Viva. Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Terzo Polo, suddivisi per le 12 circoscrizioni provinciali:

– Terzo Polo Milano: Lisa Noja, Carmine Pacente, Elisabetta Strada, Gianmarco Senna, Alessandra Angelelli, Carmine Abagnale, Paola Barbazza, Francesco Ascioti, Elena Bosciano, Eugenio Pietro Barlassina, Lucia Caridi, Filippo Campiotti, Margherita Carusi, Angelo Failla,

Tiziana Demma, Federico Maisenti, Chiara Gregoretti, Massimo Marracci, Ghoufran Hajaraoui, Alberto Eraldo Martoglio, Simona Martelli, Giacomo Enrico Negro, Silvia Pugi, Matteo Piovani, Silvia Angela Quartieri, Andrea Sfondrini.

– Terzo Polo Bergamo: Niccolò Carretta, Flavia Bigoni, Susanna Pini, Matteo Luccisano, Manuela Cividini, Luciano Minelli, Saul Ronzoni, Anna Gamba, Angelo Zambetti, Lara Polidori.

– Terzo Polo Brescia: Guido Galperti, Veronica Lanzoni, Massimo Vizzardi, Fulvia Bregoli,

Paolo Cerutti, Luisa Papa, Mirko Garatti, Marta Satta, Massimo Pesenti, Annarosa Terlenghi.

– Terzo Polo Como: Anna Veronelli, Alberto Gaffuri, Barbara Ferrari, Giovanni Vanossi, Silvia Gorla, Lorenzo Pedretti.

– Terzo Polo Cremona: Giuseppe Foderaro, Mirko Paolo Signoroni, Paola Orini, Maria Luisa D’Ambrosio.

– Terzo Polo Lecco: Lorenzo Riva, Eleonora Lavelli, Franco Limonta, Daniela Rusconi.

– Terzo Polo Lodi: Carlo Meazzi, Bianca Baruelli.

– Terzo Polo Monza-Brianza: Fabio Albanese, Laura Barzaghi, Nunzia Caporeale, Antonio Foti, Osvaldo Mangone, Melina Martello, Alessio Pascariello, Alberto Pilotto.

– Terzo Polo Mantova: Luca Malavasi, Claudia Pavarini, Fabio Madella, Francesca Pistoni.

– Terzo Polo Pavia: Angela Gregorini, Gianpietro Pacinotti, Pier Achille Lanfranchi, Giuliana La Cognata.

– Terzo Polo Sondrio: Cinzia Capelli, Guido Patelli.

– Terzo Polo Varese: Giuseppe Licata, Nicoletta San Martino, Marika Merani, Gigi Farioli, Annalisa Renoldi, Anna Agosti, Giacomo Cattaneo, Stefano Sist.

SEGGI E PREFERENZE ELEZIONI REGIONALI: ESORDIO LISTA CALENDA-RENZI, NEL 2018…

Come già detto, rispetto a cinque anni fa, le Elezioni Regionali Lombardia 2023 vedono l’esordio assoluto in regione per la lista del Terzo Polo: nel 2018, alle Regionali in Election Day con le Politiche, Matteo Renzi era ancora segretario Pd e Carlo Calenda vi stava per entrare. Sembra essere passata un’eternità ma ora con i risultati del 2023 si potrebbero avere i primi consiglieri eletti e seggi in quota Azione-ItaliaViva, a sostegno della candidata ex vicepresidente di Regione Lombardia (in quota Forza Italia, ndr) Letizia Moratti.

Nel Consiglio regionale che andò a comporsi nel 2018 il Centrodestra con Fontana vinse 28 seggi con la Lega, 14 Forza Italia, 3 FdI, 1 per Fontana Presidente, Noi con l’Italia ed Energie per la Lombardia; Centrosinistra con Gori prese invece 15 seggi eletti col Pd, 2 con la lista Gori Presidente; M5s con Violi presi i rimanenti 13 seggi eletti. Resta da capire ora, in base ai risultati che otterrà Moratti con il Terzo Polo, se e quanti eletti vi saranno tra le file di Azione-Calenda e Italia Viva-Renzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA