Tesla ha presentato la scorsa notte, tramite un evento in diretta video streaming, il suo Robotaxi, leggasi il Cybercab, l’ultimo veicolo della casa automobilistica elettrica di proprietà di Elon Musk. Dopo anni di indiscrezioni alla fine sono stati tolti finalmente i veli al famoso Robotaxi americano, un veicolo che sarà totalmente a guida autonoma. Al suo interno, infatti, non vi sono i pedali ne tanto meno il volante, ma solamente un grande touchscreen, un classico sistema per l’infotainment. Obiettivo, trasportare due passeggeri (il Cybercab di Tesla è a due posti), dal punto A al punto B, mentre nel frattempo gli occupanti possono fare altro.

La seconda particolarità è che il Cybercab o Tesla Robotaxi, sarà acquistabile da tutti, anche dai privati, quindi non solo da compagnie o aziende. Già annunciato anche il prezzo, meno di 30.000 dollari (circa 27mila euro), di conseguenza una cifra molto interessante tenendo conto che stiamo parlando di un concentrato di tecnologia a livello mai visti. Ci sono però una serie di punti interrogativi, a cominciare dalle tempistiche, aspetto su cui Elon Musk ha sempre mostrato delle criticità.

TESLA ROBOTAXI, SVELATO IL CYBERCAB: PRODUZIONE DAL 2026

Il manager originario del Sud Africa ha fatto sapere che la produzione scatterà nel 2026, ma il tutto è ovviamente legato all’approvazione da parte delle autorità del sistema di guida totalmente autonoma. Le autorità di regolamentazione a stelle e strisce sono notoriamente rigide su questo punto, di conseguenza non sarà facile ottenere tutti i lasciapassare necessari: che alla fine il Robotaxi venga modificato?

La guida totalmente autonoma, inoltre, allontana lo sbarco del Cybcercab in Europa, tenendo conto che nel Vecchio Continente le autorizzazioni sono ancora più complicate. Un altro aspetto che fa un po’ storcere il naso è il fatto che il Cybercab, almeno stando al prototipo mostrato nelle scorse ore, non presenterà alcuna porta di ricarica, visto che Elon Musk ha spiegato che si ricaricherà solamente tramite tecnologia wireless: vedremo se fra due anni sarà fattibile o meno.

TESLA ROBOTAXI, SVELATO IL CYBERCAB: “COSTERÀ 20 CENTESIMI AL CHILOMETRO”

In ogni caso per il genio e visionario imprenditore il nuovo veicolo “sarà incredibile”, e si dice convinto che lo stesso rivoluzionerà il trasporto pubblico in quanto ha un costo a chilometro ridottissimo, solo 20 centesimi, quindi solamente un quinto di quanto invece costa un bus. Inoltre, essendo dotato di una tecnologia super intelligente, per Elon Musk sarà un mezzo che salverà molte vite, riducendo quindi gli incidenti stradali, una delle grande piaghe mondiali che non si riesce a debellare.

Il numero uno di Tesla ripete infatti da anni quanto i veicoli autonomi siano molto più sicuri rispetto alle auto con conducente, ma bisogna capire se lo scenario da lui prospettato sia fattibile in tempi brevi o meno. In ogni caso lo show è stato un grande spettacolo, come ogni cosa architetta da Musk, e nel punto più alto ha raggiunto ben 3 milioni di spettatori collegati allo show tramite X.