Test MotoGp Finlandia 2019/ I collaudatori alla scoperta del KymiRing (19 agosto)

Oggi, lunedì 19 agosto 2019, è giorno di test MotoGp sulla nuova pista del KymiRing, un circuito di recente costruzione in Finlandia che dovrebbe entrare nel calendario del Motomondiale a partire dalla prossima stagione. La MotoGp dunque tra oggi e domani fa la conoscenza di questo tracciato dove l’anno prossimo si dovrebbe disputare un nuovo evento, il Gran Premio di Finlandia. Va tuttavia precisato che in questi due giorni al KymiRing gireranno solamente i collaudatori delle Case impegnate in MotoGp: a rappresentare Ducati ci sarà lo storico collaudatore di Borgo Panigale, Michele Pirro, ecco per Suzuki il veterano francese Sylvain Guintoli, per Yamaha il tedesco Jonas Folger, per Honda il suo connazionale Stefan Bradl, per Aprilia ci sarà Bradley Smith ed infine per KTM il finlandese Mika Kallio, per il quale naturalmente questi due giorni in patria avranno un sapore speciale. Oltre a loro scenderanno in pista anche alcuni piloti finlandesi delle varie categorie nazionali, per provare il circuito e dare i primi feedback.

TEST MOTOGP: ALLA SCOPERTA DEL KYMIRING

Uno schieramento ridotto perché la MotoGp domenica sarà protagonista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna e di conseguenza i big, già reduci dalla doppietta di inizio mese con le gare consecutive prima a Brno e poi al Red Bull Ring, non affronteranno la trasferta in Finlandia. L’obiettivo dei collaudatori sarà naturalmente quello di raccogliere quanti più dati possibili e dare tutte le informazioni ai team su questa pista. A seguito dell’ispezione effettuata a inizio luglio al KymiRing da Dorna Sports, la società organizzatrice del Motomondiale, è stato dato il via libera a questi due giorni di test MotoGp, prima presa di contatto con il tracciato che sorge nella località di Iitti, nella regione Kymenlaakso nella Finlandia meridionale a circa 110 km dalla capitale Helsinki in direzione Nord-Est. Per il Motomondiale dunque è alle porte un ritorno in Finlandia, dove si corse per l’ultima volta nel 1982 sullo storico tracciato di Imatra, che per circa 20 anni era stata una tappa fissa del calendario iridato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA