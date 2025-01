Sanremo 2025 è ormai alle porte e Carlo Conti ha fatto tutti gli annunci che doveva fare anche se sembrano ormai lontanissimi i momenti in cui Amadeus creava un hype attorno degno di tale nome. Comunque sia ora manca solo una cosa su cui il pubblico non vede l’ora di mettere le mani sopra: i testi delle canzoni di Sanremo. Chi le pubblica è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che non ha ancora annunciato quando andrà in stampa (e quindi disponibile nelle edicole) il numero con Carlo Conti, insieme ai co-conduttori, e con all’interno appunto i testi delle canzoni.

Autori canzoni Sanremo 2025: chi le hanno scritte?/ Curiosità e retroscena sui brani

I Big di Sanremo 2025 hanno annunciato in diretta tv su Rai1 i titoli dei brani, poi i giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltarli in anteprima dando i loro giudizi e commenti puntuali. La curiosità per i testi è alle stelle e si può ipotizzare quando saranno pubblicate su Tv Sorrisi e Canzoni: una settimana prima dell’inizio della manifestazione canora per eccellenza.

Scenografia Sanremo 2025 svelata in anteprima/ Il Teatro Ariston mai stato così futuristico

Testi canzoni Sanremo 2025: il pubblico non vede l’ora di leggere i brani in gara

Leggendo i testi delle canzoni di Sanremo 2025 ci si può fare un’idea almeno sul livello di scrittura degli autori messi in campo dai Big che saliranno sul palco per farle ascoltare per la prima volta a un pubblico sempre più affamato di musica. Ci saranno testi più poetici, testi più affini alle modernità o alla contemporaneità, con barre e incisi al veleno, e chi porterà qualcosa di più antico ma non meno di valore. L’attesa cresce sempre di più, così come per i duetti di Sanremo.

Il Festival di Sanremo è l’evento dell’anno e gli spettatori sono tutti un fremito all’idea di poter mettere le mani sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni che avrà al suo interno i brani dei Big in gara. C’è chi si divertirà, leggendoli, a ipotizzare una melodia, chi proverà a indovinare come farà il ritornello, chi stilerà una classifica personale da mettere a paragone con le esibizioni dal vivo e chi ne ha più ne metta. Perché è anche questo il bello del Festival, che riunisce la famiglia attorno al tavolo per giocare e cantare insieme.

DUETTI SANREMO 2025, ECCO CHI SONO COVER E COPPIE/ Annuncio Carlo Conti al Tg1: da Annalisa a Topo Gigio