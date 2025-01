Conferme e novità nella lista di duetti annunciati e svelati da Carlo Conti nel collegamento con il Tg1 delle ore 13.30, dopo che molti nomi delle coppie – con annesse cover – erano state pre-annunciate da qualche scoop del “Corriere della Sera”. Grandi ritorni, incredibili novità (come ad esempio Topo Gigio con Lucio Corsi) ma anche interessanti combinazioni su canzoni che hanno scaldato il cuore degli italiani da decenni. In primo luogo, il conduttore e mattatore del Festival di Sanremo 2025 annuncia a sorpresa due premi alla carriera che saranno consegnati durante le serate in riviera: a Iva Zanicchi (vincitrice di 3 Festival) e ad Antonello Venditti, entrambi sono venuti a sapere del premio proprio durante la diretta del Tg1.

A quel punto Conti ha elencato le varie coppie che formeranno i duetti su cover storiche della musica italiana e internazionale (e che trovate in lista completa nel tweet su X del primo telegiornale RAI qui sotto): da Annalisa che torna al Teatro Ariston in coppia con Giorgia per omaggiare Adele con Skyfall, alla coppia Irama e Arisa, così come la scelta intrigante di Brunori di omaggiare Lucio Dalla con Dimartino e Riccardo Sinigallia. Confermatissimo lo “scoop” di “Bella Stron*a” di Fedez con Marco Masini, così come l’inedita coppia Lucio Corsi e Topo Gigio faranno cantare tutto Sanremo con “Nel blu dipinto di blu”. SI prosegue poi con Bresh e Cristiano De Andrè (con l’iconica “Creuza de ma” del grande Faber), finendo con Noemi e Tony Effe, Rose Villain e Chiello, ma anche il Volo con Clara Soccini e la coppia Elodie-Achille Lauro che pure essendo entrambi in gara si cimenteranno nel duetto “A mano a mano” e “Folle città”. Per conoscere tutti i duetti delle cover di Sanremo ecco dunque l’elenco ufficiale! (agg. di Niccolò Magnani)

Ecco i duetti della serata cover di #Sanremo2025 annunciati da #CarloConti al Tg1! pic.twitter.com/KIAiYPj4Zy — Tg1 (@Tg1Rai) January 26, 2025

Duetti Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia tutte le cover e i duetti: ospiti da Annalisa a Topo Gigio?

È atteso un nuovo annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2025 al Tg 1 delle 13.00 e secondo le prime indiscrezioni trapelate in rete dovrebbe riguardare la serata cover di venerdì 14 febbraio 2025, chi sono gli ospiti che accompagneranno in coppia i Big in gara e quali saranno le cover che porteranno sul palco dell’Ariston? Stando agli ultimi rumor sui duetti Sanremo 2025 ci saranno degli omaggi ai grandi cantautori italiani come Pino Daniele, Lucio Dallo, Gino Paoli, Francesco De Andrè, Franco Battiato e Franco Califano mentre tra gli artisti che saliranno come ospiti dei duetti spiccano i ritorni di Annalisa, Lazza e Arisa.

Nella serata dei duetti Sanremo 2025 ci sarà ampio spazio per omaggiare la musica cantautorale italiana e non solo, troveranno spazio anche le hit estive come L’estate sta finendo dei Righeria ed i successi più recenti come 100 messaggi di Lazza e La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini e poi ancora per quanto riguarda gli ospiti molta curiosità destano gli artisti internazionali Toquinho e Goran Bregovic. Quattro artisti in gara hanno deciso di approfittare della possibilità offerta da Carlo Conti di duettare tra di loro: Achille Lauro ed Elodie e Noemi e Tony Effe.

Tutti i duetti Sanremo 2025: tutte le cover, gli ospiti e le coppie della serata del 14 febbraio 2025: indiscrezioni

E scendendo più nel dettaglio circola già l’elenco completo dei duetti di Sanremo 2025, con gli ospiti e le cover che potrebbero essere confermati nell’annuncio Carlo Conti:

Achille Lauro con Elodie portano un tributo a Roma con Rino Gaetano;

Giorgia con Annalisa con Skyfall di Adele;

Tony Effe e Noemi con Tutto il resto è noia di Franco Califano;

Bresh con Cristiano De André portano Creuza de ma Fabrizio De André;

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia portano L’anno che verrà di Lucio Dalla;

Clara con Il Volo portano The Sound of silence di Simon and Garfunkel;

Coma_Cose con Johnson Righeria portano L’estate sta finendo dei Righeria;

Emis Killa con Lazza portano 100 messaggi di Lazza;

Fedez con Marco Masini portano Bella Stronza di Marco Masini;

Francesca Michielin con Rkomi portano La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini;

Francesco Gabbani con Tricarico portano Io sono Francesco di Tricarico;

Gaia con Toquinho portano La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni;

Irama con Arisa portano Say Somenthing di Christina Aguilera;

Joan Thiele con Frah Quintale portano Che cosa c’è di Gino Paoli;

Lucio Corsi con Topo Gigio portano Nel Blu dipinto di blu di Domenico Modugno;

Marcella Bella con i Gemelli Lucia portano L’emozione non ha voce di Adriano Celentano;

Massimo Ranieri con i Neri per Caso portano Quando di Pino Daniele;

Modà con Francesco Renga portano Angelo di Francesco Renga;

Olly con Goran Bregovic Il Pescatore di Fabrizio De André;

Rocco Hunt con Clementino portano Yes I Know My Way di Pino Daniele;

Rose Villain con Chiello portano Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti;

Sarah Toscano con Ofenbach portano Be Mine;

Serena Brancale con Alessandra Amoroso portano If I Ain’t Got You di Alicia Keys;

Shablo con Neffa portano Aspettando il sole di Neffa;

Simone Cristicchi con Amara portano La cura;

The Kolors con Sal Da Vinci portano Rossetto e caffè;

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga portano Un tempo piccolo di Franco Califano.