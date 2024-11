“AURORA TROPICALE”, TESTO CANZONE COSMONAUTI BORGHESI A SANREMO 2024

I Cosmonauti borghesi volano a Sanremo Giovani 2024 con il brano “Aurora Tropicale”. Dopo un’estate passata tra concerti e festival in tutta Italia, è tempo per la band di approdare sul palco dell’Ariston con una canzone che promette tanto successo. Loro sono Leonardo Rese, Alessandro Mastropietro, Marco Cestrone, e ogni loro brano è pieno di sperimentazione, con una nota quasi aliena, come del resto esprime il nome della loro formazione. Nonostante siano giovanissimi, hanno alle spalle molta esperienza, una fra queste il singolo “Tutto inutile”, pubblicato nel 2023 e amatissimo dal pubblico.

Stessa sorte per “Lemon Gin”, altro brano estivo con un videoclip estremamente ricercato, con immagini e frame di un’ambientazione anni ’80. Le riprese al mare e in una limonaia ne fanno una vera hit, ma soprattutto rendono i Cosmonauti borghesi una band assolutamente non banale, nonostante il loro genere sia ormai inflazionato. A Sanremo Giovani 2024 porteranno “Aurora Tropicale”, e come loro stessi hanno dichiarato si tratta di una summa di tutte le loro canzoni fino ad adesso, ma soprattutto di un mix di tutto quello che hanno imparato nel corso della loro carriera. Come si posizioneranno i giovani Cosmonauti borghesi? Passiamo a scoprire l’analisi del testo.

“AURORA TROPICALE”, ANALISI TESTO CANZONE COSMONAUTI BORGHESI A SANREMO GIOVANI 2024

Di cosa parla “Aurora Tropicale”, la canzone dei Cosmonauti Borghesi per Sanremo Giovani 2024? Innanzitutto complimenti al testo, che scorre piacevolmente con frasi un po’ alla Vasco Brondi. Secondo quanto hanno dichiarato i Cosmonauti borghesi a Imusicfun, Aurora tropicale è un vero e proprio inno all’imperfezione, alla bellezza nelle cose che non sono perfette con un invito all’accettazione. Eppure, il brano ha una melodia leggera e a tratti divertente. Un ottimo metodo di comunicazione per fare arrivare a tutti una tematica profonda che tutti prima o poi nella vita dobbiamo affrontare. “Non vogliamo che sembri una semplice canzone estiva“, hanno dichiarato gli artisti, che puntano invece a far passare il messaggio, togliendone ogni tipo di superficialità.

TESTO AURORA TROPICALE, CANZONE DEI COSMONAUTI BORGHESI

Quante volte ti spaventi coi tuoni

Nelle cuffiette solo Wonder e Beach Boys

Quante volte

Quante volte

Hai rovinato la fiancata dei tuoi

Che di certo ha visto giorni migliori

Quanti giorni

La Twingo, il tuo cane, poi l’ultimo esame

Con in testa la multa alla municipale

La serie che ti guardi solo per quell’attore

Ma non sai neanche il nome

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Se l’effetto speciale di un film

Ma senza gran finale

Paesaggi fatti male

Su fogli di giornale

Perché ha dimenticato la notte a furia di sognare

Quante volte i tuoi occhi arcobaleno

Sono stati allontanati dal cielo

Quante volte

Troppe volte

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Se l’effetto speciale di un film

Ma senza gran finale

Paesaggi fatti male

Su fogli di giornale

Perché ha dimenticato la notte a furia di sognare

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Invisibile al giorno

E di notte la luce rimane

E suona in alto male

Aurora Tropicale

Io mi sento di affogare

Tu non dimenticare la notte a furia si sognare

Oh oh, oh oh