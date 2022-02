Testo Ciao ciao, canzone La rappresentante di lista/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“CIAO CIAO”, ANALISI TESTO CANZONE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA A SANREMO 2022

La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra e altri strumenti), formatosi a Palermo nel 2011, torna per la seconda volta al Festival di Sanremo 2022 conil testo della canzone “Ciao ciao”, un pezzo attualissimo, che vuole descrivere il periodo storico che stiamo vivendo, osservato dagli occhi dei giovani, in modo disilluso, con un ritmo tutto da ballare. Dopo la presenza sul palco dell’Ariston di Sanremo dell’anno scorso, che li ha portati davanti al grande pubblico e che li ha lanciati verso il successo con il brano “Amare”, piazzatosi all’undicesimo posto nella classifica della storica gara canora, la LRDL questa volta a Sanremo 2022 vuole esprimersi con estrema potenza, toccando delle corde particolari.

La rappresentante di lista/ Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina stanno insieme?

“Ciao ciao” è il saluto che si fa cinicamente, poco prima della fine del mondo, quando un ‘intera generazione si ritrova a pensare al futuro con ironia e scetticismo. “Come stai bambina? /Dove vai stasera? /Che paura intorno…/È la fine del mondo.” Inizia così Il testo della canzone “Ciao, ciao” de La Rappresentante di lista a Sanremo 2022 e sicuramente non lascerà indifferenti, soprattutto i giovani, i veri protagonisti del pezzo.

La Rappresentante di Lista canzone "Ciao Ciao"/ Sanremo 2022: si balla all’Ariston

ANALISI TESTO “CIAO CIAO” DI LA RAPPRESENTANTE DI LISTA A SANREMO 2022: LA GIUSTA CARICA

Il testo della canzone “Ciao Ciao” mescola il funk e la dance, in nome di un paradosso che sicuramente piace. Non lascia che si pianga, ma incita alla danza e alla grinta per dare la carica giusta, in questi tempi decisamente bui per tutti. Il testo “Ciao ciao” de La Rappresentante di lista è tutto sommato un inno alla leggerezza e forse un invito indiretto in questo Sanremo 2022. “Occhi dolci, cuori infranti/Che spavento/Come il vento.” Il testo della canzone “Ciao, ciao” è fatto di un ritornello che diventerà sicuramente virale: “Ti saluto con amore/Con le mani, con le mani, con le mani/ Ciao ciao/Con i piedi, con i piedi, con i piedi/Ciao ciao”

La rappresentante di lista, “Ciao ciao” la canzone di Sanremo 2022/ Si parla di Covid

le parole del testo della canzone “Ciao, ciao” vogliono esprimere sicuramente un disagio, ma lo fanno evitando il lato drammatico e puntando invece sulla forza energetica del ritmo e di parole, che diventando ripetitive come in una sorta di filastrocca, che rassicura e che fa senz’altro divertire. Il testo della canzone “Ciao, ciao”de La Rappresentante di lista parla dell’ora della fine e delle vetrine da rompere, come succede nelle manifestazioni. Contiene la parola onda, quella che verrà, e non intende sicuramente quella in mare, durante una nuotata in un giorno d’estate. Nel testo di “Ciao ciao”, La Rappresentante di lista ha raccolto tutti gli ingredienti che parlano dei nostri tempi. Ciò che ne è venuto fuori è una ricetta esplosiva, che darà sicuramente la carica quando serve. Ne avremo una riprova stasera nel primo atto di Sanremo 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA