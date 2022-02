Testo completo “A muso duro” di Pierangelo Bertoli/ La cover a Sanremo 2022

A muso duro di Pierangelo Bertoli sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

La splendida “A muso duro” di Pierangelo Bertoli sarà tra le protagoniste della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022. La interpreterà Sangiovanni con al fianco una leggenda come Fiorella Mannoia. La canzone dà il titolo all’album omonimo di Pierangelo Bertoli uscito nel 1980 per l’etichetta Ascolto ASC. A muso duro è un testo autobiografico che racconta il rapporto controverso di Pierangelo Bertoli con i produttori discografici e la sua voglia di non rinunciare mai a un proprio stile senza andare dietro le logiche di mercato.

Perché Pierangelo Bertoli era un idealista, un uomo straordinario che ha sempre portato avanti le sue idee lungo una carriera costellata da successi. Gli arrangiamenti del suo album furono curati da un altro grande artista, Gianfranco Monaldi. Sarà interessante vedere l’incontro tra generazione che ci forniranno Sangiovanni e Fiorella Mannoia presenti sul palco di Sanremo 2022 oggi.

Testo completo “A muso duro” di Pierangelo Bertoli interpretata da Sangiovanni e Fiorella Mannoia a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “A muso duro“ di Pierangelo Bertoli interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Sangiovanni insieme a Fiorella Mannoia.

E adesso che farò non so che dire

Ho freddo come quando stavo solo

Ho sempre scritto i versi con la penna

Non ho ordini precisi di lavoro

Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani

E quelli che rubavano un salario

I falsi che si fanno una carriera

Con certe prestazioni fuori orario

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Ho speso quattro secoli di vita

E fatto mille viaggi nei deserti

Perché volevo dire ciò che penso

Volevo andare avanti ad occhi aperti

Adesso dovrei fare le canzoni

Con i dosaggi esatti degli esperti

Magari poi vestirmi come un fesso

E fare il deficiente nei concerti

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Non so se sono stato mai un poeta

E non mi importa niente di saperlo

Riempirò i bicchieri del mio vino

Non so com’è però vi invito a berlo

E le masturbazioni cerebrali

Le lascio a chi è maturo al punto giusto

Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

O se avrò soltanto luoghi sconosciuto

Canterò le mie canzoni a tutti loro

E alla fine della strada

Potrò dire che i miei giorni li ho vissuti

Il video di un’esibizione del 1986 di Pierangelo Bertoli





