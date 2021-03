Testo completo “E invece sì” Bugo/ “Canzone dal taglio molto classico” (Sanremo 2021)

Dopo l’esperienza infelice dello scorso anno, Bugo – vero nome Cristian Bugatti – ci riprova portando sul palco di Sanremo 2021 il brano “E invece sì”. In gara tra i Big, Bugo si porta dietro l’esclusione dalla kermesse in coppia con Morgan ma ora è pronto a ripartire più carico che mai in attesa di un riscatto. La canzone con la quale si presenta alla kermesse canora secondo quanto riferito nella presentazione per RaiPlay dallo stesso cantautore è particolarmente importante per ciò che racconta. L’artista è particolarmente legato a questo brano – così come a tutti quelli finora scritti – e spera che possa trasmettere la giusta empatia in chi l’ascolta.

“E invece sì” si presenta come una canzone dal “taglio molto classico”, spiega Bugo, “rientra nel genere musica leggera italiana”. Ad accompagnarlo in questa nuova esperienza sanremese sarà una buona dose di trasporto ed entusiasmo, motivo per il quale, ammette, “porterò la mia grinta, la voglia di fare e di divertirsi”. Di contro Bugo ha ammesso di non avere alcun gesto scaramantico, “Non l’ho mai avuto, neanche prima dei concerti”, ammette, al punto da definirsi “molto rilassato” anche se al tempo stesso “concentrato”. Clicca qui per il video

Bugo con “E invece sì”: il testo canzone Sanremo 2021

“E invece sì” è il brano di Bugo in gara a Sanremo 2021. Un inno all’immaginazione e contro chi sin da bambino ti ordina di crescere. Un mix tra Lucio Battisti ed il primo Vasco Rossi. La canzone è scritta dallo stesso Bugo con A. Bonomo e S. Bertolotti, a seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

