Testo completo “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani/ Cover a Sanremo 2022

La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

“La mia storia tra le dita” sarà cantata durante la serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022 da Irama insieme all’autore del brano Gianluca Grignani. Il singolo del 1994 era contenuto all’interno dell’album Destinazione Paradiso forse il massimo successo del cantautore meneghino. Gianluca Grignani l’ha poi registrata anche in versione spagnola con il titolo di Mi historia entre tus dedos (La mia storia tra le dita).

Sono diversi quelli che nell’arco del tempo hanno registrato una cover da José Augusto ad Ana Carolina, da Sergio Dalma ai Pop X ma sicuramente il più grande onore per Gianluca Grignani è stato quello di vederci lavorare sopra una leggenda come Ornella Vanoni. La mia storia tra le dita, una canzone d’amore dai toni accesi dimostra tutta la passionalità e l’emotività di un grande cantante che negli ultimi anni è sparito un po’ dai radar ma che ha una fanbase piuttosto nutrita. E che Irama ha deciso di riporporre al grande pubblico in occasione della serata Cover di Sanremo 2022 chiedenso a Gianluca Grignani stesso di accompagnarlo sul palco dell’Ariston per cantare insieme La mia storia tra le dita.

Testo completo “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani cantata da Irama a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “La mia storia tra le dita“ di Gianluca Grignani interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Irama con Gianluca Grignani.

Sai penso che

Non sia stato inutile

Stare insieme a te

OK, te ne vai

Decisione discutibile

Ma sì, lo so, lo sai

Almeno resta qui per questa sera

Ma no che non ci provo, stai sicura

Può darsi già mi senta troppo solo

Perché conosco quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso già una volta

Mi ha aperto il paradiso

Si dice che

Per ogni uomo

C’è un’altra come te

E al posto mio

quindi tu troverai qualcun altro

Uguale no, non credo io

Ma questa volta abbassi gli occhi e dici

Noi resteremo sempre buoni amici

Ma quali buoni amici maledetti

Io un amico lo perdono

Mentre a te ti amo

Può sembrarti anche banale

Ma è un istinto naturale

E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te

Si chiaman guai

Ed per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo

Per sentirmi più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo

Va anche perdonato

E invece tu

Tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita

Ora che fai

Cerchi una scusa

Se vuoi andare vai

Tanto di me

Non ti devi preoccupare

Me la saprò cavare

Stasera scriverò una canzone

Per soffocare dentro un’esplosione

Senza pensare troppo alle parole

Parlerò di quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso che una volta

Mi ha aperto il paradiso

E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te

Si chiaman guai

Ed per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo

Per sentirmi più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo

Va anche perdonato

E invece tu

Tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita

