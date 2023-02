Testo completo “Luce” e “Di sole e d”azzurro” di Elisa e Giorgia/ Cover Sanremo 2023

“Luce” e “Di sole e d’azzurro” di Elisa e Giorgia sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

“Luce” e “Di sole e d’azzurro” saranno interpretate in un medley molto speciale da Elisa nella serata delle Cover del Festival di Sanremo 2023. “Luce“, col sottotitolo “tramonti a nord est”, è stata scritta e cantata dalla stessa Elisa che con questo brano vinse il Festival di Sanremo nel 2001. Il brano ha una peculiarità perché fu scritto dalla Toffoli in inglese nel 2000 col titolo Come speak to me per arrivare in Italia grazie anche alla collaborazione di Zucchero Fornaciari per diventare la prima canzone cantata da Elisa in italiano.

“Luce” fu inserita all’interno dell’album Asile’s World edito dall’etichetta discografica Sugar Music con Corrado Rustici alla produzione. A Sanremo 2013 durante la quarta serata Raphael Gualazzi ne portò una versione in chiave jazz. Il brano racconta una tormentata storia d’amore. “Di sole e d’azzurro” invece esce nel 2001 ed è contenuto nell’album Senza ali di Giorgia prodotto dalle etichette discografiche Dischi di cioccolata e BMG. Curiosamente, proprio come “Luce”, il brano ha visto nel testo la collaborazione di Zucchero Fornaciari con Matteo Saggese e Mino Vergnaghi che hanno composto la parte musicale. Fu la stessa Giorgia a definire il brano complicato da eseguire per via delle basse tonalità che poi variano per raggiungere punti molto alti nel finale. Anche questa canzone ha come tema centrale l’amore.

Testo completo “Luce” di Elisa a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “Luce” di Elisa interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da Giorgia e dalla stessa Elisa.

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L’unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, niente

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni

Il sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato)

Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ascoltati

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati

Testo completo “Di sole e d’azzurro” di Giorgia interpretata da Elisa a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “Di sole e d’azzurro” di Giorgia interpretata nella quarta sera di Sanremo 2023 da Elisa insieme alla stessa Giorgia.

Voglio parlare al tuo cuore

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Hanno parole

Dopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l’azzurro sopra i nevai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Come acqua fresca d’estate

Fare fiorire quel buono di noi

Anche se tu, tu non lo sai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Vorrei liberarti l’anima

Come vorrei

Nel blu dei giorni tuoi e fingere

Che ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Voglio vivere per te

Di sole e d’azzurro

