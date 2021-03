Testo completo “Musica leggerissima” Colapesce e Dimartino/ “Pop ma…” (Sanremo 2021)

Si intitola “Musica Leggerissima” ed è la canzone presentata da Colapesce e Dimartino in occasione del Festival di Sanremo 2021. Il duo siciliano rappresenta una vera e propria novità per la kermesse canora giunta alla sua 71esima edizione. La canzone presentata è stata pensata dai due artisti come “una canzone pop però esistenzialista”, in grado cioè di unire la loro anima di autori a quella della canzone pop per antonomasia. Entrambi affrontano il palcoscenico dell’Ariston con una grande carica. Anche per loro si tratta del “Festival della rinascita” dove la musica torna al centro in modo più imponente rispetto al passato.

Esattamente come molti altri artisti, anche Colapesce e Dimartino hanno dovuto affrontare con grande difficoltà il blocco di tutte le attività artistiche imposto dalla pandemia da Covid. Per questo, ha commentato Dimartino, “mi piace pensare che questo Sanremo possa essere il primo gradino verso una risalita”. Il duo non nega di essere scaramantico e di avere dei riti che rivivono ogni volta prima di un concerto e che contribuiscono a caricarli ulteriormente. Si tratta di un movimento che serve a “equilibrare il corpo”, rilassandoli e scaricando le tensioni accumulate prima dell’esibizione. Clicca qui per il video

Colapesce e Dimartino con “Musica Leggerissima”: il testo della canzone a Sanremo 2021

“Musica Leggerissima” è il brano di Colapesce e Dimartino in gara a Sanremo 2021. Un vero e proprio omaggio alla musica pop dalle irresistibili sonorità anni Ottanta pronte ad esplodere nel ritornello. Scritto da Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino (Dimartino), a seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri

Assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

