Testo completo “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli/ Cover a Sanremo 2022

Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Al Festival di Sanremo 2022 tornerà Nessuno mi può giudicare brano straordinario di Caterina Caselli. A cantarlo saranno Ditonellapiaga e Donatella Rettore stasera, 4 febbraio, durante la puntata dedicata alle Cover. La canzone “Nessuno mi può giudicare” del 1966 è stata pubblicata in vinile insieme a Se lo dici tu dall’etichetta discografica CGD. Inizialmente doveva essere cantata dal molleggiato Adriano Celentano che incise su essa anche un provino.

DITONELLAPIAGA, DONATELLA RETTORE "CHIMICA" SANREMO 22/ Scatenate nella terza serata

Una volta abbandonata la canzone “Nessuno mi può giudicare” fu affidata a un’artista all’epoca sconosciuta che divenne poi un astro del cosmo musicale italiano, Caterina Caselli appunto. Nell’edizione del 1966 della kermesse della musica italiana Caterina Caselli la portò sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con personalità e intensità tanto da meritarsi il secondo posto in classifica. In quel momento il successo di Caterina Caselli fu una vera e propria ventata di freschezza nell’ambito del mondo femminile, rivendicando la possibilità per una donna di scegliere anche tra diversi uomini il proprio compagno di vita.

DITONELLAPIAGA E RETTORE SIGNIFICATO CANZONE SANREMO 2022 "CHIMICA"/ Sonorità vintage

Testo completo “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli cantata da Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Ditonellapiaga e Donatella Rettore.

La verità mi fa male, lo so…

La verità mi fa male, lo sai!

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu

(la verità ti fa male, lo so)

Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più

(la verità ti fa male, lo so)

Dovresti pensare a me

e stare più attento a te

C’è già tanta gente che

ce la su con me, chi lo sa perché?

Malattia Donatella Rettore, tumore e talassemia/ "Così ho battuto cancro al seno e.."

Ognuno ha il diritto di vivere come può

(la verità ti fa male, lo so)

Per questo una cosa mi piace e quell’altra no

(la verità ti fa male, lo so)

Se sono tornata a te,

ti basta sapere che

ho visto la differenza tra lui e te

ed ho scelto te

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che

l’ho pagata cara la verità,

io ti chiedo scusa, e sai perché?

Sta di casa qui la felicità.

Molto, molto più di prima io t’amerò

in confronto all’altro sei meglio tu

e d’ora in avanti prometto che

quel che ho fatto un dì non farò mai più

Ognuno ha il diritto di vivere come può

(la verità ti fa male, lo so)

Per questo una cosa mi piace e quell’altra no

(la verità ti fa male, lo so)

Se sono tornata a te,

ti basta sapere che

ho visto la differenza tra lui e te

ed ho scelto te

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che

l’ho pagata cara la verità,

io ti chiedo scusa, e sai perché?

Sta di casa qui la felicità.

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu!

Il video della canzone “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli





© RIPRODUZIONE RISERVATA