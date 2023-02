Testo completo “Qualcosa di grande” dei Lunapop/ Video, cover a Sanremo 2023

Qualcosa di grande dei Lunapop sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Serata di revival al Festival di Sanremo 2023 dove sentiremo Qualcosa di grande dei Lunapop per la serata delle cover interpretata da Mr. Rain. Il singolo della band bolognese dei Lunapop fu pubblicato il 3 aprile del 2000 come terzo estratto di …Squerez? dopo 50 Special e Un giorno migliore. Sicuramente fu un album iconico quello dei Lunapop, in grado di regalare delle perle musicali che sono ancora impresse nella memoria di quelli che a inizio nuovo millennio erano giovani. Con oltre 70mila copie vendute la canzone Qualcosa di grande divenne Disco di platino e fece vincere ai Lunapop l’edizione 2000 del Festivalbar.

La canzone che sarà interepata a Sanremo 2023 da Mr. Rain fu scelta per essere inserita nella colonna sonora del film di Carlo Vanzina, E adesso sesso. Nel maggio del 2001 poi esce in Spagna col titolo di Algo grande. Il brano racconta una storia d’amore tormentata che riflette sul futuro e che vede il protagonista intento nel far capire alla sua lei che sarebbe un peccato buttare via tutto. Anche se lo stile è decisamente diverso da quello di Mr. Rain si adatta alla perfezione però ai suoi testi.

Testo completo “Qualcosa di grande” dei Lunapop cantata da Mr. Rain a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “Qualcosa di grande” dei Lunapop interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da Mr. Rain.

Cos’è successo, sei scappata

Da una vita che hai vissuto

Da una storia che hai bruciato

E ora fingi che non c’è

Cos’è successo, sei cambiata

Non sei più la stessa cosa

O sei ancora quella che

È cresciuta insieme a me?

Cos’è successo, sei scappata

E con te anche la mia vita

L’ho cercata, l’ho cercata

E l’ho trovata solo in te

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Cos’è successo, sei caduta

Sei caduta troppo in basso e ora provi a risalire

Ma è la fatica che non vuoi

Cos’è successo la fortuna non ti ha mai abbandonata

Ma ricordati il destino non ti guarda in faccia mai

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai

Per toglierti dai guai, dove andrai?

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai?

Puoi fingere di più

Di come fai

Cos’è successo la tua luce

La tua luce si è oscurata

Con qualcuno che conosco

E ti ha portata via da me

Cos’è successo

La tua stella

La tua stella si è eclissata

E ora provaci dal buio a brillare senza me

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Se lo vuoi, eh, eh, eh, aah

(Nemmeno se lo vuoi) Se lo vuoi

Se lo vuoi, ah, oh, eh, eh, eeh

Se lo vuoi

