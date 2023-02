Testo completo “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri/ Video, Cover a Sanremo 2023

“Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Il brano “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri sarà interpretata, nella serata dei cover del Festival di Sanremo 2023, dal duo musicale dei Coma_cose. La canzone è tratta dall’album E penso a te il primo long playing pubblicato dalla band e inoltre era contenuta nel 45 giri con Bello l’amore sull’altro lato che divenne disco di platino in Italia vendendo più di due milioni e mezzo di dischi. La canzone che interpreteranno i Coma_Cose venne presentata al Festival di Sanremo del 1981 arrivando quinta e fu scritta da Pupo insieme a Daniele Pace. La musica invece fu composta dal maestro Dario Faina.

La canzone riuscì a consacrare i Ricchi e Poveri in giro per il mondo, con tante traduzioni come la spagnola “Serà porque te amo” e tre inglesi tra cui “Because I love you”. Dietro alla canzone c’è anche la lunga storia dell’allontanamento dal gruppo di Marina Occhiena che prima aveva abbandonato il quartetto e poi si era trovata la porta chiusa quando avrebbe voluto tornare all’interno della band. Proprio in quel Sanremo, nel 1981, i Ricchi e Poveri decisero di non sostituire Marina rimanendo dunque in tre e continuando con grandi successi il loro percorso musicale.

Testo completo “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri cantata dai Coma_Cose a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 dai Coma_Cose.

Che confusione

Sarà perché ti amo

È un’emozione

Che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene

Sarà perché ti amo

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

È primavera

Sarà perché ti amo

Cade una stella

Ma dimmi dove siamo

Che te ne frega

Sarà perché ti amo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

Ma dopo tutto

Che cosa c’è di strano

È una canzone

Sarà perché ti amo

Se cade il mondo

Allora ci spostiamo

Se cade il mondo

Sarà perché ti amo

Stringimi forte e stammi più vicino

È così bello che non mi sembra vero

Se il mondo è matto

Che cosa c’è di strano

Matto per matto

Almeno noi ci amiamo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sarà perché ti amo

E vola vola con me

E stammi più vicino

E se l’amore non c’é

Ma dimmi dove siamo

Che confusione

Sarà perché ti amo

Il video della canzone "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri interetato a Sanremo 2023 da Coma_Cose

