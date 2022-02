Testo completo “Sei bellissima” di Loredana Bertè/ La cover a Sanremo 2022

Sei bellissima di Loredana Bertè sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

“Sei bellissima” di Loredana Bertè sarà tra i brani protagonisti della serata delle Cover a Sanremo 2022. Ci aspettiamo un’esibizione istrionica perché insieme alla splendida autrice del brano ci sarà il concorrente in gara più eclettico di tutti, Achille Lauro. Il brano uscì nel 1975 per la CGD sul secondo 45 giri della cantante che vedeva sul Lato B il brano Spiagge di Notte. Le parole sono state scritte da Claudio Daiano mentre la musica da Gian Piero Ferretti. Loredana Bertè la portò a Un disco per l’estate del 1975 anche se venne eliminata.

Nonostante questo proprio da quella manifestazione il brano riuscì a raccogliere un successo straordinario e rimase nella mente degli italiani diventando di moda in un tempo in cui non c’erano Spotify e Youtube, ma mangianastri e vinili. Sarà bello rivedere la stessa Loredana Bertè cantarla con Achille Lauro sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2022.

Testo completo “Sei bellissima” di Loredana Bertè cantata a Sanremo 2022 da Achille Lauro

Di seguito leggiamo il testo completo di “Sei bellissima“ di Loredana Bertè interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Achille Lauro insieme alla stessa Loredana Bertè.

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua;

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava

Sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia.

Che strano uomo avevo io,

Mi teneva sotto braccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio;

E poi mi diceva sempre

Non vali che un po’ più di niente,

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente,

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente,

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli,

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna,

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima – sei bellissima

Accecato d’amore, mi stava a guardare

Sei bellissima – sei bellissima

Na na na na na na na

Se pesco chi un giorno ha detto

Che il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso

Stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare.

Son passati buoni buoni

Un paio d’anni e di stagioni,

Ho avuto un sacco di avventure,

Niente di particolare,

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente,

Mi sembrava di voltarmi

All’improvviso

E vederti nuovamente,

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima

Sei bellissima

Accecato d’amore

Mi stava a guardare

[RIT.]

