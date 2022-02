Testo completo “Uomini soli” dei Pooh/ La cover a Sanremo 2022

Uomini soli dei Pooh sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

“Uomini soli” dei Pooh tornerà protagonista sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 cantata da Fabrizio Moro nella serata delle Cover. Il brano “Uomini soli” dà il titolo all’album del 1990 pubblicato dall’etichetta discografica CGD East West. Roby Facchinetti la scrisse con Valerio Negrini e i Pooh la portarono al Festival di Sanremo 1990 vincendolo. Rappresenta l’unica partecipazione alla kermesse della musica italiana da parte dei Pooh e fu eseguita anche da Dee Dee Bridgewater.

In quell’edizione specifica del Festival di Sanremo infatti tutti i brani furono eseguiti anche da cantanti internazionali in inglese e prese il titolo di Angel of the Night. Fabrizio Moro, dopo la vittoria della competizione nel 2017, torna protagonista con rinnovata maturità e la voglia di sorprendere ancora tutti. C’è grande curiosità di vedere come interpreterà “Uomini soli” dei Pooh.

Testo completo “Uomini soli” dei Pooh interpretata da Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Uomini soli” dei Pooh interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Fabrizio Moro.

Li incontri dove la gente

Viaggia e va a telefonare

Col dopobarba che sa di pioggia

E la ventiquattro ore

Perduti nel Corriere della Sera

Nel va e vieni di una cameriera

Ma perché ogni giorno viene sera?

A volte un uomo è da solo

Perché ha in testa strani tarli

Perché ha paura del sesso

O per la smania di successo

Per scrivere il romanzo che ha di dentro

Perché la vita l’ha già messo al muro

O perché in mondo falso è un un uomo vero

Dio delle città e dell’immensità

Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi

Vediamo se si può imparare questa vita

E magari un po’ cambiarla prima che ci cambi lei

Vediamo se si può farci amare come siamo

Senza violentarsi più con nevrosi e gelosie

Perché questa vita stende e chi è steso

Dorme o muore oppure fa l’amore

Ci sono uomini soli

Per la sete d’avventura

Perché han studiato da prete

O per vent’anni di galera

Per madri che non li hanno mai svezzati

Per donne che li han rivoltati e persi

O solo perché sono dei diversi

Dio delle città e dell’immensità

Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi

Vediamo se si può imparare queste donne

E cambiare un po’ per loro e cambiarle un po’ per noi

Ma Dio delle città e dell’immensità

Magari tu ci sei e problemi non ne hai

Ma quaggiù non siamo in cielo e se un uomo

Perde il filo è soltanto un uomo solo

Il video della canzone “Uomini soli” dei Pooh





