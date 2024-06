Testo Disco Samba, “Brigitte Bardot Bardot”/ Da diva del cinema a fenomeno musicale: com’è nato il tormentone

Brigitte Bardot, al centro della miniserie francese in onda oggi su Canale 5, è un’icona al punto tale da finire nel testo di una canzone che tutti avranno ascoltato alle feste, ad esempio a Capodanno (ma è associata anche al Carnevale). “Brigitte Bardot Bardot“, vi dice qualcosa? Basta leggerlo per sentire risuonare nella mente la musica di “Disco samba“, il famoso medley di Two Man Sound, un trio belga che firmò questo successo uscito nel 1978.

In realtà, il testo della canzone “Disco Samba” è un mix di canzoni popolari che hanno in comune le sonorità sudamericane, nello specifico brasiliane. Il ritornello in cui viene citata l’attrice (“Brigitte Bardot, Bardot / Brigitte, beijou, beijou / Na tela do cinema, todo mundo se afogou“) proviene però da una canzone precedente, risalente al 1960, composta da Miguel Gustavo ma portata al successo da Jorge Veiga, non solo per la musica, ma anche per la scelta di utilizzare il nome della diva francese Brigitte Bardot. Un successo tale che furono poi registrate diverse cover, anche dalla nostra grande Mina.

BRIGITTE BARDOT, UN “URAGANO” ANCHE NELLA MUSICA

Brigitte Bardot è stata un vero e proprio fenomeno musicale, perché ha ispirato diverse canzoni, come “Je t’aime… moi non plus” scritta per lei nel 1967 da Serge Gainsbourg, con cui ebbe una relazione, ma fu poi resa famosa dall’interpretazione con Jane Birkin. Il successo, invece, fu inaspettato per il trio belga Two Man Sound, perché nessuno dei tre immaginava che loro, fino ad allora ignoti, avrebbero conosciuto una popolarità incredibile riprendendo una canzone del 1960, ma è inevitabile far partire il trenino e urlare “Brigitte-Bardò-Bardò” quando arriva il ritornello della canzone “Disco samba“.

Infatti, è diventato un tormentone con poco, visto che la ricetta fu semplice, un mix di melodie e pezzi storici reinterpretati, che ha contribuito ad alimentare un mito, quello di Brigitte Bardot, che in Sud America, ad esempio, viene ancora definita come un uragano per l’impatto che ha avuto.

