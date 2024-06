Bardot, fiction Canale 5/ Trama, cast e anticipazioni prima puntata 17 giugno 2024: Brigitte sogna il cinema

Bardot, fiction Canale 5: trama, cast, personaggi principali e quante puntate sono

Prenderà il via questa sera la nuova serie di Canale 5 incentrata sulla vita della grande diva francese Brigitte Bardot. La trama di Bardot parte dagli esordi della 15enne Brigitte che sogna di sfondare nel mondo della moda e del cinema e ripercorre la sua ascesa fino a quando diventa la diva incontrastata icona di una generazione tra successi, amori tormentati, cinema, sessualità e soprattutto concentrandosi sul suo spirito libero che sin da adolescente la porta a ribellarsi ai genitori ed alla loro educazione rigida e convenzionale.

Prima di vedere le anticipazioni, va sottolineato che il cast di Bardot vede nei panni della protagonista Julia De Nuenz e la somiglianza con la diva Brigitte è impressionante. Victor Belmondo (nipote del noto Jean-Paul Belmondo) interpreta l’attore Roger Vadim, mentre nei panni della madre e del padre della grande attrice ci sono Geraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot. Completano il cast Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesain. Quante sono le puntate di Bardot? La serie consta di tre puntate composte da due episodi ciascuna che andranno in onda a partire da stasera e fino all’1 luglio salvo variazioni. È una coproduzione internazionale ed in Francia ha riscosso un discreto successo.

Anticipazioni Bardot 1a puntata del 17 giugno 2024: Brigitte incontra Roger Vadim e nasce l’ amore ma…

La serie inizia dagli esordi della grande diva francese. Dalle anticipazioni sulla puntata del 17 giugno 2024 di Bardot si scopre che la giovanissima Brigitte Anne Marie Bardot mentre posa per la copertina del magazine Elle verrà subito notata da Roger Vadim all’epoca assistente alla regia di Marc Allegret che gli chiederà di fare un provino. L’entusiasmo della giovane, però, dovrà fare i conti con lo scetticismo dei genitori. Quest’ultimi non la trovano particolarmente bella e talentuosa. Brigitte, invece, partecipa al provino e lo supera.

Brigitte Bardot inizia i suoi primi passi nel mondo del cinema e nel frattempo nasce l’amore con Roger Vadim di sette anni più grande di lei. I due iniziano una relazione clandestina all’insaputa della diva francese. Gli anni passano ed appena maggiorenne Brigitte sposerà Vadim, il loro matrimonio però non durerà molto. Su un set Brigitte incontra Jean Louis Trintignant e tra i due scoppierà la passione. Bigitte e Roger si separano ma la loro amicizia durerà tutta la vita.

Come vedere Bardot in diretta streaming su Mediaset Infinity la nuova fiction

La nuova fiction di Canale 5 andrà in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. È possibili seguire la 1a puntata del 17 giugno 2024 e le successive in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda saranno sempre disponibili sul catalogo. La serie incentrata sulla vita di Brigitte Bardot dai successi ai fallimenti, dalla cadute alle risalite, svelate tutte le anticipazioni, ha tutti gli ingredienti necessari per appassionare i telespettatori.

