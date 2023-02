TESTO “FURORE”, CANZONE PAOLA E CHIARA/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“FURORE”, TESTO CANZONE PAOLA E CHIARA A SANREMO 2023

La Reunion dell’anno per tutti gli appassionati di pop-dance: Paola e Chiara si riassemblano dopo anni di separazione sul palco dell’Ariston di Sanremo dove tutto era cominciato. Sanremo 2023 potrebbe essere il festival che le riconduce al successo e con il testo della canzone Furore cercano di ripartire proprio dai suoni che hanno dato loro il successo, un brano da discoteca che in discoteca è ambientato.

“FURORE” ANALISI TESTO CANZONE PAOLA & CHIARA A SANREMO 2023

Addentriamoci nella nostra analisi del testo Furore di Sanremo 2023. “La pista non è più buia /E l’ansia con te si annulla / La musica muove / La sola illusione / Di averti con me” ed è un avvio che annuncia (oseremmo dire finalmente, almeno dal punto di vista di lirico) una passione viva, che non si è consumata ma che alimenta il corpo e il cuore delle persone che la vivono: “C’è un fuoco, una strobo / Un riflesso di noi / E tutti i colori di questa città In questa notte di sole / Furore, furore”.

Senza particolari ambizioni che non siano quelle di comporre “un classico pezzo di Paola e Chiara”, il testo della canzone Furore a Sanremo 2023 vuole semplicemente mantenere ciò che gli spettatori cresciuti negli anni ’90 si aspettano da loro, fin dal titolo che a qualcuno ricorderà una celebre trasmissione di quell’epoca, e il testo – pur senza gli ammiccamenti sensuali o erotici di brani com Kamasutra – si adegua: “Amarsi e fare rumore / Nel mio respiro tu /

Senza fermarci più / Ballare, ancora ballare / Come se fosse l’ultima”.

ANALISI TESTO CANZONE “FURORE” DI PAOLA & CHIARA A SANREMO 2023: UN BATTITO DANCE

Nello sfavillio delle luci e dei ritmi pulsanti, Paola e Chiara si guardano allo specchio (“C’è un gioco, una strobo / Un riflesso di noi / Che ferma il tempo, che non se ne va”), c’è la voglia di tornare al passato, quel filo nostalgico che le ricollega a quel Max Pezzali che le ha lanciate come coriste e che ha sancito il loro ritorno sul palco di San Siro. È solo un’ombra però, Paola e Chiara si concentrano sul ballo e il furore – appunto – dei sensi (“Amarsi e fare rumore / Nel mio respiro tu / Senza fermarci più / Ballare, ancora ballare”; “E tutto quello che ci serve è in un battito / Un battito, battito, battito”).

Il testo della canzone Furore di Sanremo 2023, dopo il primo ascolto, non ci è parso il pezzo assassino da dancefloor che Paola e Chiara avrebbero voluto, ma sono tempi in cui Ambra torna in classifica con Ti appartengo e canzoni di 40 o 50 anni fa diventano di nuovo tormentoni come accaduto a Kate Bush. Chissà quindi che la vena retro di Sanremo 2023 non sia di buon auspicio anche alle sorelle Iezzi.











