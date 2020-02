Testo “Il sole ad Est” di Alberto Urso/ Un tipico brano d’amore (Sanremo 2020)

Alberto Urso è al suo esordio al Festival di Sanremo ed ha presentato un brano che porta le firme di Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Andiamo ad analizzare il testo de Il sole a Est, una canzone che riesce ad esaltare la tonalità di voce del vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi 2019. Non a caso, l’artista è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità vocali grazie ad un testo ben strutturato e messo a punto in ogni dettaglio. Inoltre, in alcuni fasi la canzone è quasi parlata come ad esempio nelle strofe iniziali che raccontano “Le onde che portano navi per mare E lontano lo sguardo di un faro Tra noi e il divenire È un lento fuggire”. Come si può notare è presente anche un sistema di rime molto semplice per rendere più melodici i versi ed accattivare il pubblico di Sanremo e quello presente a casa. Alberto Urso, come già evidenziato nel recente passato, si distingue da tutti gli altri cantanti giovani della sua età.

TESTO “IL SOLE AD EST” DI ALBERTO URSO

A dispetto della sua giovinezza, infatti, il cantante proveniente dal talent Amici persegue sempre gli ideali di eleganza e raffinatezza in ogni sua performance. La compostezza è uno dei suoi punti di forza e la sta mettendo in mostra in questa 70esima edizione del festival. Tuttavia, a quanto pare le sue performance non stanno avendo un riscontro positivo nei voti della giuria e del pubblico. Per questa ragione l’artista non è nelle prime posizioni di classifica ed a meno di clamorosi ribaltoni, non riuscirà ad aggiudicarsi l’ambito premio canoro La canzone di Alberto Urso si presenta come un tipico brano d’amore. L’artista vuole esprimere i suoi sentimenti alla sua amata e si sente lontano da lei. In qualche caso comunque, è possibile magari scorgere un vago riferimento alla questione degli immigrati e degli sbarchi in Italia. In un preciso verso della canzone infatti, il cantante dice “Le luci di casa mi sembrano stelle Su terre che han voci materne Nel mio scomparire Se ne vanno a dormire”. Ad ogni modo, la canzone si basa su una storia d’amore molto forte e sul desiderio dei due amati di ricongiungersi per vivere insieme felici e spensierati, dal momento che non possono fare a meno l’uno dell’altro. Qui di seguito il testo de “Il sole ad Est”:

Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te



© RIPRODUZIONE RISERVATA