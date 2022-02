Testo Insuperabile, canzone Rkomi/ Analisi, significato: amore folle (Sanremo 2022)

“INSUPERABILE”, ANALISI TESTO CANZONE DI RKOMI A SANREMO 2022

Il brano di Rkomi, Insuperabile, è senza dubbio uno dei più attesi in vista dell’inizio del Festival di Sanremo 2022 che scatterà questa sera. Secondo la critica e gli addetti ai lavori, Rkomi è infatti uno di quelli maggiormente accreditati per la vittoria finale, e lo si capisce anche dall’analisi del testo della sua Insuperabile a Sanremo 2022, una canzone con un ritmo veloce, un basso molto potente, e che sembra un perfetto mix fra rap e rock, con tanto di finale orchestrale a dir poco esplosivo. Del resto lo stesso Rkomi ha sempre spiegato come non gli piaccia essere etichettato e identificato con un solo genere musicale, e Insuperabile è l’espressione perfetta del suo pensiero.

«L’amore per me è elettricità», canta a squarciagola Rkomi, con l’artista meneghino che nel testo della canzone di Sanremo 20222, Insuperabile, non disdegna continui riferimenti a immagini automobilistiche, come ad esempio «Amore sei te l’ultima curva, insuperabile», come di un’auto che non si può battere, e che nel contempo non si può raggiungere, conquistare. Nella canzone “Insuperabile”, Rkomi cita anche il suo ultimo album “Taxi Driver”, che a sua volta ha preso il nome dall’omonima pellicola cult di Martin Scorsese con Robert De Niro.

ANALISI TESTO RKOMI “INSUPERABILE”: AMORE ADRENALINICO A SANREMO 2022

“Insuperabile è la storia di un amore adrenalinico, che non conosce mezzi termini e mezze misure. Elettricità, pericolo, velocità, esplosione, mancanza di respiro ne sono gli ingredienti principali”, ha anticipato lo stesso Rkomi riguardo al testo della sua canzone di Sanremo 2022, durante un’intervista rilasciata negli scorsi giorni, una canzone in cui l’amore non è cantata nel classico stile sanremese, quindi, con parole dolci e romantiche, ma se mai con ritmo, velocità, e adrenalina, proprio come una gara automobilistica delle più emozionanti.

Similitudine che ritroviamo perfettamente in questo passaggio del testo della canzone di Rkomi, “Percepisco sangue freddo nelle mie vene A cento ottantamila giri su una coupè Due molotov in fiamme nella corrente Ti stringo i fianchi, amore sei te L’ultima curva, insuperabile Insuperabile, insuperabile”. Il testo della canzone Insuperabile per Sanremo 2022 è stato scritto dallo stesso Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, insieme ad Alessandro La Cava, che ne ha curato anche la musica con la collaborazione di Francesco “Katoo” Catitti.



