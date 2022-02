Testo Miele, canzone Giusy Ferreri/ Analisi e significato: nostalgia… (Sanremo 2022)

“MIELE”, ANALISI TESTO CANZONE GIUSY FERRERI A SANREMO 2022

Giusy Ferreri torna al Festival di Sanremo 2022 con una canzone dal titolo “Miele”, scritto da D. Petrella, Takagi e Ketra e F. Abbate, canzone la cui analisi del testo Miele andremo ad esaminare. Sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022, per la kermesse canora che quest’anno tornerà nel mese di febbraio, dal 1 al 5, Giusy Ferreri porterà il testo della canzone Miele che parla di un amore finito ma di una speranza ancora accesa per qualcosa che potrebbe tornare come un tempo. Nostalgia, sentimenti contrastanti e una fiamma ancora accesa, dunque, nel testo prodotto per la cantante nata a Palermo nel 1979.

La cantante, esplosa con XFactor nel 2008, non è un volto nuovo neppure sul palco dell’Ariston. Giusy Ferreri ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2011, nel 2014 e nel 2017, coi i brani “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me” e “Fa talmente male“. Conosciuta dai più come cantante di tormentoni estivi, come quello del 2015 con Baby-K, in realtà la Ferreri non è nuova a testi più “impegnati” come quello di “Miele”. Ma cosa significa il testo della canzone Miele che porterà a Sanremo 2022? Ecco l’analisi del testo della canzone di Giusy Ferreri.

ANALISI TESTO “MIELE” DI GIUSY FERRERI A SANREMO 2022: AMORE FINITO E NOSTALGIA

“Tu no, tu no, tu no non hai lasciato niente, e non riesco a capire se ti ricorderai. Di me forse ti ho dato il peggio di me, resto sveglia e mi chiedo perché, piove su questa città, dove tu mi hai voluto bene, dove io ti ho voluto bene”: inizia così il testo della canzone “Miele” di Giusy Ferreri in questo sanremo 2022. La domanda ricorrente è una: “Perché questa notte non corri da me?”. C’è dunque un mix di amore e di nostalgia nel testo della canzone Miele scritto per l’esibizione di Giusy Ferreri al festival di Sanremo 2022.

“L’amore non se ne va, vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c’è un perché, e spero ti porti da me” prosegue il testo della canzone Miele di Giusy Ferreri di cui facciamo l’analisi del testo per questo Sanremo 2022 che inzia stasera. Nonostante la delusione per l’addio, dunque, a fare da filo conduttore per tutto il brano è la speranza che la persona amata torni. “No, non promettermi niente, non cercarmi in un altro abbraccio no, ma a volte capita, di incontrare qualcuno in mezzo alla via, che ti ricorda cos’è la vita, che cos’è, fino a qui, senza te, è una lama che sa di miele” continua la cantante. “Miele”, proprio il titolo della canzone, è una parole che in realtà si ripete molto poco nel testo.



