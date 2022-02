Testo Ogni volta è così, canzone Emma Marrone/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“OGNI VOLTA È COSÌ”, ANALISI TESTO CANZONE EMMA MARRONE A SANREMO 2022

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo 2022 con un brano scritto insieme a Petrella e Faini dal titolo “Ogni volta è così”. La cantante ex Amici salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio, con un brano ricco di emotività. Emma sarà tra i 25 cantanti in gara che cercheranno di contendersi la vittoria finale. La cantautrice non è assolutamente nuova alla kermesse canora, che ha anche vinto il 9 febbraio 2012 nel corso del 62ª Festival di Sanremo 2012, proprio dieci anni fa esatti. Il suo brano, “Ogni volta è così”, ha un significato profondo. Qui un’analisi del testo della canzone“Ogni volta è così”.

“Siamo stati mai liberi? A volte. Sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte e ogni volta è così. Ogni volta è normale, Non c’è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane, e non vuoi restare qui e neanche scappare” recita in una delle prime strofe la canzone di Emma Marrone. Un testo che sembra un inno ad un amore finito e forse anche pieno di problemi, ad un rapporto che non è più quello che era un tempo per colpa di una persona che si è rivelata diversa.

ANALISI TESTO “OGNI VOLTA È COSÌ” DI EMMA MARRONE A SANREMO 2022: AMORE E DELUSIONE

Emma Marrone, in “Ogni volta è così”, racconta di un amore finito, di un rapporto logoro e probabilmente anche di un tradimento da parte della persona amata. La cantante – nel brano – dice: “E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre: ‘Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te'”. Il testo “Ogni volta è così” di Sanremo 2022 lascia dunque pensare ad un rapporto terminato, a delle promesse non mantenute.

Il testo di “Ogni volta sei tu” è forte, tosto e ricco di emozioni, positive e non. La cantante urla tutta la sua rabbia nei confronti di quelle promesse non rispettate e di quelle aspettative disilluse. “Sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte” recita Emma Marrone in un altro verso del testo della canzone. Un rapporto che a tratti, dunque, sembra anche essere poco sano. Il testo diEmma Marrone a Sanremo 2022, in conclusione, appare essere come dedicato a tutte quelle donne che si trovano intrappolate in un legame malato.



