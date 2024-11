Sul palco di Sanremo Giovani 2024 è pronta a dare seguito al successo che già è riuscita a riscuotere sui social dove, soprattutto con Tik Tok, ha già raggiunto un seguito non da poco. Stiamo parlando di Angie che per la kermesse ha scelto la canzone ‘Scorpione’, brano che la rispecchia per caratteristiche sia timbriche che per lo stile di scrittura e, non a caso, il testo è già da considerare tra i migliori della competizione.

Chi è Angie a Sanremo Giovani/ Angelica Paola Ibba in gara con il brano "Scorpione"

“E’ un pezzo molto sincero perchè fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona, per me i dettagli sono importanti”, queste le parole di Angie – riportate da Cosmopolitan – a proposito del testo della canzone ‘Scorpione’ che la vedrà gareggiare a Sanremo Giovani 2024. “Non vedo l’ora che arrivi il momento di scendere dal palco e dire: ‘ok, indipendentemente da come è andata sono stata me stessa e mi sono fatta conoscere’…”.

Giorgia Groccia Caffellatte, chi è l'ex fidanzata di Tancredi in gara a Sanremo Giovani 2024/ Tiktoker...

‘Scorpione’ Analisi testo canzone Angie a Sanremo Giovani 2024

Dalle parole di Angie si comprende come la canzone ‘Scorpione’ racconti gran parte non solo del suo estro ma soprattutto della sua attitudine. L’analisi del testo mostra forse il racconto di una storia d’amore tormentata, un rapporto alimentato da contrasti e tensioni che minano un rapporto forse già logoro da tempo. Una frase è emblematica in tal senso: ‘Ami tutte le cose che odio’. Una sorta di immagine quasi concreta del dissidio relazionale che si cela tra le righe della canzone di Angie – Scorpione – il cui significato sarà ancora più chiaro quando la ascolteremo nella competizione di Sanremo Giovani 2024.

Chi è Mazzariello, cantante in gara a Sanremo Giovani 2024/ "Quando ero piccolo, guardavo il Festival..."

Oltre all’analisi del testo e al significato della canzone ‘Scorpione’ di Angie per Sanremo Giovani 2024, è eloquente anche lo stile scelto per la realizzazione del brano dal punto di vista musicale e interpretativo. Sono ben visibili le reminiscenze del pop moderno internazionale, sulla scia delle tendenze scandite da veterane del settore come Taylor Swift e Sabrina Carpenter.

Testo “Scorpione”, Angie