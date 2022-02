Testo Sei tu, canzone Fabrizio Moro/ Analisi significato: una dedica…(Sanremo 2022)

“SEI TU”, ANALISI TESTO CANZONE FABRIZIO MORO A SANREMO 2022

Fabrizio Moro si presenta al Festival di Sanremo 2022 con un testo scritto insieme a Cardelli dal titolo “Sei tu”. Il cantautore romano sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio. Saranno ben 25 i cantanti in gara, tra cui appunto Fabrizio Moro, che andrà ad arricchire il 72° Festival di Sanremo 2022 con le sue meravigliose poesia. Dopo la vittoria del 2018 insieme ad Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, Fabrizio Moro porta sul palco il testo di una canzone romanticissima dal titolo “Sei tu”. Ma qual è il significato? Ecco una breve analisi del testo.

Fabrizio Moro, “Sei tu” la canzone di Sanremo 2022/ L’erede dei cantautori

“Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l’Universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata e sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù” recita nelle prime strofe la canzone di Fabrizio Moro. Un testo romantico, dolce e delicato, dunque, quello che il cantante ha deciso di proporre a Sanremo.

Giada Domenicone, ex fidanzata Fabrizio Moro/ "Nuova compagna? I miei figli sono il senso di tutto"

ANALISI TESTO “OGNI VOLTA È COSÌ” DI FABRIZIO MORO A SANREMO 2022: LA FORZA DELL’AMORE

Fabrizio Moro, nel testo della canzone “Sei tu” di Sanremo 2022, racconta di un amore forte ma allo stesso tempo delicato, innocente, ricco di belle emozioni. “Sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi” recita un verso della canzone scritta da Fabrizio Moro per Sanremo 2022. Una vera e propria dichiarazione per la persona amata, in grado di mandare avanti l’amante nonostante le difficoltà della vita quotidiana. Il brano, nel ritornello, prosegue: “Sei tu, il mondo che passa attraverso i miei occhi. E sei tu che mi inietti nel sangue il destino e accompagni i miei passi come fossi un bambino. Sei la cosa più bella che ho sempre difeso e hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso”.

Fabrizio Moro "Salmo? Ognuno si fa ca*zi suoi"/ "Brumotti fa facile sensazionalismo"

Il testo di “Sei tu”, dunque, risulta essere molto semplice: il cantante ripete più volte la formula “Sei tu”, arricchendola in ogni verso di nuovi aggettivi e significati. Nonostante la sua semplicità, le parole del testo sembrano molto intense e soprattutto dolci, in pieno stile Moro, un cantante che riesce sempre ad emozionare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA