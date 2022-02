Testo Sesso occasionale, canzone Tananai/ Analisi significato: ironia… (Sanremo 2022)

“SESSO OCCASIONALE”, ANALISI TESTO CANZONE TANANAI DI SANREMO 2022

Ci siamo, il Festival di Sanremo 2022 è alle porte e Tananai sarà uno dei 25 Big in gara con il testo “Sesso occasionale”. Classe 1995 di Milnao, Alberto Cotta Ramusino ha strappato il pass per la kermesse canora grazie a Sanremo Giovani e avrà la possibilità di sfidare all’Aristondi sanremo 2022 alcune delle colonne portanti della musica italiana come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi ed Elisa. Reduce dal boom con il brano “Baby Goddamn”, apprezzatissimo dal pubblico italiano su Spotify, Tananai ha ottenuto un buon riscontro con i singoli “Maleducazione” e “Le madri degli altri”, quest’ultimo in tandem con Fedez.

La speranza di Tananai è quella di stregare tutti con il testo della canzone “Sesso occasionale”, un brano che parla di sesso, ma non solo di quello ovviamente… La canzone di Tananai a Sanremo 2022 è di un pop molto ironico, che punta la sua forza sulla freschezza e su un ritmo ammaliante. Il testo della canzone “Sesso occasionale” di Tananai per sanremo 2022 racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimenti e c’è sicuramente qualche frase destinata a diventare molto virale sui social network.

ANALISI TESTO “SESSO OCCASIONALE” DI TANANAI A SANREMO 2022: UN POP IRONICO

In “Sesso occasionale” Tananai a Sanremo 2022 spiega di non riuscire a ricordare dove ha parcheggiato la sua auto distrutta, vittima delle sue distrazioni, ma è anche consapevole che la sua metà non sia perfetta, anzi l’ha aspettata, mentre lei cercava qualcosa che invece non ha lui, accontentandosi evidentemente dei loro rapporti occasionali. Sembra quindi pronto a qualcosa di più: «E la testa in alto mare, troviamoci una casa / E non finiamoci più nel sesso occasionale / Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno», recita il testo di “Sesso occasionale” di Tananai.

Così il ritornello del testo della canzone “Sesso occasionale”: «E la testa in alto mare, troviamoci una casa / E non finiamoci più nel sesso occasionale / Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno / Baby ritorna da me e metti via quella pistola / Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta». C’è quindi la voglia di rassicurare la partner anche rispetto ad altri rapporti. Inutile evidenziare che la frase di impatto è la seguente, tra finzione e ironia: «Baby ritorna da me e metti via quella pistola».



