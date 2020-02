Testo “Sincero” di Bugo e Morgan/ Le frasi modificate al centro della lite (Sanremo 2020)

Per l’inedito duo composto da Morgan e Bugo il Festival di Sanremo 2020 è già finito a causa della loro espulsione. I due non hanno infatti completato l’esecuzione del brano “Sincero”. L’ex Bluvertigo ha infatti cominciato la performance con una nuova strofa, che ha irritato Bugo al punto tale da lasciare il palco dell’Ariston e andare via. Così dunque Morgan ha innescato un caso che terrà banco anche al termine della kermesse canora. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”. Parole forti quelle scelte da Morgan per attaccare l’amico e collega che nascono da frizioni cresciute nei giorni precedenti. Curioso il fatto che le abbia usate per una canzone che parla di amicizia.

TESTO “SINCERO” DI BUGO E MORGAN: CANZONE CONTRO L’IPOCRISIA

“Sincero” è una canzone in cui si criticano tutte quelle buone maniere che la società ci impone di usare. Un testo contro l’ipocrisia di una società che ci vuole tutti uguali. “Sono sincero me l’hai chiesto tu / Ma non ti piace più”, queste alcune delle frasi presenti nel brano che intende descrivere con ironia il significato attuale della parola amicizia. Una canzone moderna, dalle sonorità elettro-pop che in queste sere è stata cantata con una certa originalità. Una canzone che vuole andare contro gli schemi, proprio come tutta la musica cantata da Morgan in questi anni. L’artista, infatti, è da sempre considerato controcorrente, fin dai tempi in cui era il leader del gruppo musicale Bluvertigo. Tornando alla canzone che ha portato a Sanremo 2020, è sicuramente molto attuale. In un società dove tutti puntano soprattutto sull’apparenza, l’autore invita tutti a rinunciare a tutte le sovrastrutture, senza ipocrisie. Una canzone che evidenzia la superficialità dei rapporti umani e che intende riscuotere le coscienze di chi ascolta. Un obiettivo non facile ma che Morgan e Bugo volevano raggiungere. “Abbassa la testa, lavora duro, paga le tasse buono buono, mangia bio nei piatti in piombo”, queste alcune delle parole presenti nel brano che evidenzia alcune leggi, a volte ridicole, dettate dalla società moderna. Qui di seguito il testo.

Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tattoo, esprimi opinioni

E anche se affoghi rispondi sempre

Tutto alla grande

Però di te m’importa veramente

Al di là di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato, spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Non ti piace



© RIPRODUZIONE RISERVATA