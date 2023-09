Testosterone, cos’è e perchè si usa come doping/ Cosa rischia Pogba per la positività

Tegola per la Juventus: Paul Pogba è stato trovato positivo al testosterone dopo la partita contro l’Udinese e ora rischia una squalifica fino a quattro anni. Ma cos’è questo ormone? Come evidenziato dagli esperti del settore, si tratta dell’ormone maschile par excellence e fa parte degli ormoni androgeni, prodotto principalmente dalle cellule di Leydig. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le principali funzioni fisiologiche del testosterone sono metaboliche e sessuali.

Entrando nel dettaglio dell’utilizzo del testosterone, l’ormone è considerato come steroide anabolizzante e per questo motivo è molto in voga nel mondo del body building per stimolare la crescita muscolare. Per gli sport di resistenza, invece, viene utilizzato perchè con l’aumento della quantità di globuli rossi aumenta la quantità di ossigeno trasportata nel sangue. C’è un dato da sottolineare secondo la Rosea: diversi studi scientifici hanno dimostrato che il testosterone non migliora realmente la prestazione sportiva.

Testosterone, le parole dell’esperto

In attesa del controtest sul caso Pogba, il dottor Giuseppe Musumeci, direttore dell’unità di cardiologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino, non ha utilizzato troppi giri di parole ai microfoni della Gazzetta: “Perché uno sportivo di alto livello dovrebbe usare ancora il testosterone? È una domanda difficile a cui rispondere, perché potrebbe essere stato presente in farmaci presi dal soggetto che hanno portato a una contaminazione accidentale. In linea generale è un ormone che aumenta molto poco le prestazioni fisiche di uno sportivo di questo tipo (riferito a Pogba ndr), potrebbe magari aiutare nella creazione di massa muscolare, ma non è una sostanza dopante che modifica così tanto la performance”. L’esperto ha rimarcato che l’utilizzo del testosterone nello sport è ormai abbastanza desueto: “Se ne parlava davvero molto tempo fa. È una vecchia sostanza dopante che veniva usata principalmente dai culturisti per aumentare la massa muscolare, ma ormai si utilizza sempre di meno”.

