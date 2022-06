TG1, video gaffe del giornalista: “Ma allora caz*o”/ Imbarazzo per Perla Di Poppa

Gaffe in diretta nel corso dell’edizione del TG1 delle 8. Questa mattina, in onda su Rai 1, l’inviato Enrico Bona si è reso protagonista di una figura che ha fatto il giro del web e imbarazzato non poco la giornalista alla conduzione Perla Di Poppa. Mentre la giornalista dava le news più importanti della giornata, parlando tra le altre cose dell’attacco al centro commerciale di Kremenchuk in Ucraina da parte della Russia, ha dato la linea al collega. “È un atto terroristico spudorato dice il presidente Zelensky. Altre vittime nel raid del Donbas, oggi riunione del consiglio di Sicurezza Onu su richiesta di Kiev…”: così Perla Di Poppa ha presentato la notizia e dato la linea all’inviato.

Dopo aver dato la linea all’inviato in Ucraina, ecco la gaffe. Enrico Bona, che probabilmente non si era accorto di essere in diretta, si è lasciato andare ad un’uscita decisamente fuori luogo: “Ma allora ca*zo!” ha esclamato l’inviato il Ucraina, lasciando sbalordita la giornalista.

La reazione di Perla Di Poppa

Perla Di Poppa, dopo la gaffe del collega, è rimasta completamente di sasso, mostrando sul volto un’espressione di incredulità e imbarazzo. La giornalista ha subito tolto la linea a Enrico Bona e nonostante l’evidente imbarazzo è andata avanti, cercando di ricomporsi quanto prima e di proseguire con il telegiornale come se non fosse accaduto nulla. La conduttrice ha proseguito: “Allora andiamo avanti parlando di Ucraina… Facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri…”

Dopo la gaffe, il telegiornale è andato avanti senza problemi, ma pare che la Rai non abbia preso benissimo l’uscita dell’inviato. Andando infatti sul portale Rai Play per riguardare l’edizione del TG1 delle 8 del mattino, la gaffe di Enrico Bona è scomparsa. Il sevizio on demand della Rai caricato sulla piattaforma streaming, non è infatti completo. È stata tagliata l’uscita dell’inviato, così come la faccia incredula di Perla Di Poppa. Nonostante ciò, il video è diventato virale sul web.













